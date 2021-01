Bochum: Resolute Kauffrau kämpft gegen Corona-Schließung

Bochum. Gemeinsam mit zig weiteren Einzelhändlern in Deutschland protestiert Tina Nordhausen gegen die Corona-Schließung. Ihr fehlen Konzepte.

Gemeinsam mit etlichen anderen meist kleineren Einzelhändlern in ganz Deutschland protestiert auch die Wattenscheiderin Tina Nordhausen gegen die Corona-Schließungen des Einzelhandels. "Jetzt habe ich sogar eine Anzeige kassiert, weil ich Waren verkauft haben soll", so die resolute Kauffrau. "Ich werde mich auf eine gerichtliche Auseinandersetzung einlassen", fügt sie kämpferisch hinzu.

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Sie betreibt auf der Oststraße ein Geschäft für Modewaren und Zubehör. Sie ist oft im Laden, um eigenen Angaben nach Fotografien von Waren, die sie online zum Verkauf anbietet, zu erstellen. "Ich verkaufe nur Artikel, die Kunden vorher bei mir telefonisch bestellt haben", berichtet sie. Sie vermisst ein Konzept gerade für kleinere Geschäfte. Ganz deutlich macht sie, dass sie mit Corona-Leugnern oder Verschwörungstheoretikern nichts zu tun habe, sie die Regelungen jedoch als große Ungerechtigkeit empfinde.

Beteiligung an Aktion

Sie beteilige sich an der am Montag, 11. Januar, bundesweit organisierten Aktion "Wir machen Auf___merksam" um auf ihrer Ansicht nach fehlende Konzepte für den Einzelhandel aufmerksam zu machen. Sie versteht auch nicht, warum etwa größere Ketten in der Bochumer Innenstadt zuvor online bestellte Waren direkt am Geschäft ausgeben dürfen, sie als kleinere Händlerin aber nicht. Sie sieht darin eine frappierende Ungleichbehandlung.

Mehr Berichte aus Bochum lesen Sie hier