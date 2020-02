Bochum: Rosenmontagszug in Linden soll wie geplant starten

Bochum. Der Rosenmontagszug in Bochum-Linden soll stattfinden. Das teilt die Werbegemeinschaft mit. Die endgültige Entscheidung fällt Montag um 11 Uhr.

Der Karnevalsumzug im Bochumer Stadtteil Linden soll am Rosenmontag (24.) wie geplant starten. Das teilte am Sonntagnachmittag die Werbegemeinschaft Linden als Veranstalter auf WAZ-Anfrage mit.

„Wir sind guter Dinge“, sagte Frank Pätzold vom Planungsteam in Linden. Zwar sind auch für Montag Regen und kräftiger Wind angekündigt. „Das Wetter soll aber deutlich besser werden als am Sonntag. Deshalb lautet die Tendenz Stand heute: Der Zug kann rollen“, so Pätzold. Eine Sturm-Absage wie zuletzt 2016 oder eine Verschiebung um eine Stunde nach hinten wie 2019 seien aller Voraussicht nach nicht zu befürchten.

Auch die Höntroper Gänsereiter zeigten sich am Sonntag zuversichtlich, ihr Reiten (13 Uhr) und den anschließenden Umzug am Rosenmontag planmäßig durchzuführen.

Umzug in Bochum-Linden: Entscheidung fällt am Montag um 11 Uhr

Die endgültige Entscheidung in Linden trifft eine Planungsrunde mit Vertretern u.a. der Polizei und Feuerwehr, die am Montag um 11 Uhr zusammenkommt. Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen soll dann kurzfristig feststehen, ob sich der Lindwurm wie vorgesehen um 14.11 Uhr auf der Hattinger Straße in Bewegung setzen kann.

30.000 Besucher werden dazu erwartet. Sie können sich – falls es grünes Licht gibt – nun sogar auf 40 Wagen und Fußgruppen freuen. „Vier Gruppen, die beim Umzug in Wattenscheid teilnehmen wollten, sind nun bei uns am Start, darunter eine Blues-Brothers-Gruppe“, berichtet Frank Pätzold.

Bittere Absage in Wattenscheid

Der Umzug in Wattenscheid mit bis zu 80.000 erwarteten Besuchern war am Sonntagvormittag abgesagt worden. „Die aktuelle Wetterlage lässt uns leider keine andere Möglichkeit“, erklärte der Festausschuss Wattenscheider Karneval, der gemeinsam mit Polizei, Stadt und Rettungsdiensten intensiv beraten hatte. Ergebnis: Die Sicherheit geht vor. Für Wattenscheid ist die Absage besonders bitter: Hier findet der Umzug nur alle zwei Jahre statt.

Wie die Entscheidung am Montag in Linden ausgefallen ist, lesen Sie unmittelbar nach der Bekanntgabe nach 11 Uhr auf www.waz.de/bochum.