Bochum: Schauspieler entdecken das Internet als neue Bühne

Die schreckliche, theaterlose Zeit in diesen Corona-Wochen zwingt die Bühnen zu vielfältigen Einfällen, um die kulturelle Grundversorgung fürs Publikum daheim halbwegs sicherzustellen. Vor allem der Videoblog des Schauspielhauses stößt dabei auf großes Interesse: Tausende User klicken auf die kleinen Clips, die das Ensemble täglich bereitstellt. Doch auch andere Theater gehen mit der Zwangspause erfinderisch um und entdecken das Internet als willkommene Plattform. Hier ein Überblick.

1. Akt: „#Homestories“

„Hallo aus der Enklave!“ Schauspieler Bernd Rademacher begrüßt die Zuschauer in seinem Beitrag mit einer in Corona-Zeiten leider unumgänglichen Floskel. Auf Youtube sowie auf den anderen Internetplattformen hat das Schauspielhaus seit rund einer Woche einen Blog unter dem Titel „#Homestories“ eingerichtet. Die Ensemblemitglieder melden sich täglich um 18 Uhr mit Gedichten, Geschichten und Liedern aus ihren Wohnungen. Viele sitzen (oder liegen wie Ann Göbel) dabei vor weißen Wänden, statt die naturgemäß neugierigen Zuschauer etwas an ihrem Wohnumfeld teilhaben zu lassen – doch nicht alle: Konstantin Bühler lädt gewissermaßen in sein Wohnzimmer ein. Mit Zollstock misst er den Sicherheitsabstand zur Kamera.

Und es gibt wundervolle kleine Begebenheiten zu beobachten: Guy Clemens wird während der Aufnahme mehrfach von seiner Tochter gestört, die er in schönstem Holländisch leidlich genervt zurecht weist. Thomas Anzenhofer widmet den Song „Everybody“ von Don Walker allen Egoisten und „Klopapier-Hamstern“. Und wie hauchzart Sandra Hüller ein paar Zeilen aus dem „Hamlet“ spricht, rührt wirklich zu Tränen. Bei der Gestaltung ihrer Videos haben die Schauspieler übrigens völlig freie Hand.

2. Akt: Judas online

Auch komplette Inszenierungen sind online zu finden. Der WDR zeichnete für seine Reihe „Kulturambulanz“ die Aufführung von „Judas“ im Schauspielhaus auf. Steven Scharf spricht den Monolog nackt und allein auf einer Leiter vor dem eisernen Vorhang im großen Haus. Kurz vor dem Corona-Shutdown zeichnete das ZDF den „Hamlet“ auf, der am 1. Mai eigentlich beim Berliner Theatertreffen gezeigt werden sollte. Das fällt jetzt zwar aus, aber die TV-Übertragung steigt trotzdem: am Samstag, 2. Mai, um 20.15 Uhr ist Sandra Hüller als Dänenprinz bei 3sat zu bewundern.

3. Akt: Live-Video-Konferenz

Zur Premiere lädt das Prinz-Regent-Theater am Donnerstag, 23. April, um 19.30 Uhr ein. Der Clou: Die Zuschauer können sich per Computer und Smartphone zuschalten, während die Uraufführung des Stücks „Die Hausherren“ live in den Wohnungen der beiden Schauspieler Pascal Riedel und Helge Salnikau in Köln und Bochum gespielt wird. Dort werden auch die Bühnenbilder aufgebaut. Das Ganze ist technisch super kompliziert, aber wohl machbar. Näheres in Kürze.

4. Akt: Comedy gegen Corona

Das Zeitmaul-Theater am Imbuschplatz ist Gastgeber der Comedy-Reihe „Größen ausse Gegend“: Die Auftritte etwa von Lengkeit & Bender (4. April), Helmut Sanftenschneider (6. April) und Fritz Eckenga (10. April) werden im Theater aufgezeichnet und dann auf Youtube gesendet. Der Reihe gelang bereits Historisches: die triumphale Rückkehr von „Tresenlesen“ nach 20 Jahren, abzurufen ab Samstag, 11. April, um 20.15 Uhr. Das wird ein Fest.