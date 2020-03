Bochum: Scheune brennt - Rauchschwaden ziehen über Herne

Bochum/ Herne Die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs hat in Bochum-Gerthe Feuer gefangen. Die Feuerwehr spricht von einer großen Rauchentwicklung.

An der Grenze zwischen Bochum-Gerthe und Herne brennt eine Scheune. Laut Feuerwehr führt das Feuer in der Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Sodinger Straße zu einer großen Rauchentwicklung.

Die Warn-App Nina hat in Herne vor dem Feuer gewarnt. Nach derzeit vorliegenden Informationen könne eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Dennoch weist die Feuerwehr darauf hin, dass Fenster geschlossen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden sollen.

Der dunkle Rauch soll am späten Nachmittag von weitem zu sehen gewesen sein. Die Scheune soll zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehören.

