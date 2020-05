Bochum: Schüler am Louis-Baare-Kolleg fürchten um ihr Abitur

Bochum-Wattenscheid. Schüler am Louis-Baare-Berufskolleg in Bochum beklagen unzureichende Klausurvorbereitung nach der Corona-Pause. Sie fühlen sich im Stich gelassen.

Sieben Wochen Ferien und im Anschluss kein Unterricht vor neun Uhr: Eigentlich ein Traum für Schüler, könnte man meinen. Doch das sehen viele anders. Schüler am Louis-Baare-Berufskolleg fürchten sogar um ihren Abschluss. „Wir müssen sechs Klausuren innerhalb von vier Wochen schreiben und wurden nicht richtig vorbereitet“, beklagt sich einer, der stellvertretend für sie spricht.

Viele Lehrer sind beim Thema Klausuren aufseiten der Schüler

Namentlich möchte er nicht genannt werden, befürchtet Ärger mit den Lehrern. Dabei sind die teilweise sogar aufseiten der Schüler: „Viele Lehrer finden es selbst irrsinnig, dass wir jetzt noch Klausuren schreiben müssen“, so der 18-Jährige. Denn in wenigen Wochen beginnen schon wieder die Sommerferien, die Zeugniskonferenzen stehen vorher an.

Er und seine Mitschüler besuchen das zweite Jahr der Oberstufe, die sogenannte Qualifikationsphase 1 (Q1). In diesem Zeitraum sind Klausurnoten bereits für die Abiturnote und -zulassung relevant. Eine der zwei verpflichtenden Klausuren, die in den Kursen pro Halbjahr geschrieben werden müssen, wurde bereits durch Entschluss der Landesregierung ersatzlos gestrichen. „Das sollte mit der anderen Klausur auch passieren. Wir besuchen erst seit letztem Montag die Schule wieder“, sagt der Oberstufenschüler.

Zwei Stunden bis zur Klausur

Durch die Aufteilung der einzelnen Leistungs- und Grundkurse in jeweils zwei bis drei Gruppen, ergebe sich für die Schüler außerdem jeweils ein ganz anderer Stundenplan. „Manche von uns haben wegen Ausfall durch Feiertage nur zwei Stunden Unterricht, bis sie eine Klausur schreiben“, beschwert er sich weiter. Handele es sich um Klausurstoff, der bereits vor der Corona-Pause durchgenommen worden sei, sei dieser bei vielen verblasst.

Abiklausuren schon konzipiert Die Sommerferien in NRW starten am 29. Juni und dauern bis zum 11. August. Zeugniskonferenzen müssen vorher stattgefunden haben. Die diesjährigen Abiturprüfungen wurden in NRW um drei Wochen nach hinten verschoben. Für 88.000 angehende Abiturienten begann am 12. Mai der vermutlich letzten Akt ihr Schullaufbahn. Die Termine für die zentralen Abiturprüfungen in der gymnasialen Oberstufe stehen für das Schuljahr 2020/2021 bereits fest: Der letzte Unterrichtstag der Q2 wird der 26. März 2021 sein, schriftliche Prüfungen werden zwischen dem 14. April und 4. Mai geschrieben.

Neuer Klausurstoff müsse völlig alleine durchgepaukt werden. Beispiel Deutsch: Hier steht Lessings „Nathan der Weise“ auf dem Lehrplan. „Aus meinem Kurs haben nur zwei Leute das Buch gelesen“, berichtet der Schüler. Das Werk aus dem 18. Jahrhundert sei ohne Hilfestellung durch Lehrer für Viele nicht zugänglich. „Ich gehöre zu den Schülern, denen es schwerfällt, sich selbst zu motivieren und alles alleine zu erarbeiten“, gibt der 18-Jährige zu.

Eine kurze Mail der Lehrer zur Anleitung sei nicht dasselbe, wie Austausch und Diskussion im Unterricht. Für die aktuelle Situation die Quittung bei der Abiturnote zu bekommen, das befürchten auch viele seiner Mitschüler. „Mit einem schlechten Abitur kann man heute nicht mehr viel anfangen“, fürchtet er.

Hinzukommt: Konzipiert sind die Abiturklausuren, die voraussichtlich Ende März 2021 starten werden, für den Jahrgang 2020/2021 bereits. „Der Stoff, der vorausgesetzt wird, kann gar nicht mehr erarbeitet werden. Die Klausuren müssen überarbeitet werden“, findet der Schüler. Die Lehrer empfinde er als unterstützend, die Landesregierung müsse reagieren. „Unser Lehrer hat uns immerhin sehr genaue Hinweise gegeben, welche Auszüge in der jetzigen Deutschklausur drankommen“, so der künftige Abiturient.

Sein Wunsch: „Die jetzigen Klausuren sollen entweder gestrichen werden und die Lehrer bewerten uns auf Grundlage der mündlichen Leistungen, oder die Klausuren dürfen nicht so stark gewichtet werden.“ Eine Anfrage an das Schulministerium, in der unsere Redaktion um Stellungnahme bat, blieb bislang unbeantwortet.

