Bochum: Schüler verkaufen selbst geschlagene Tannenbäume

Bochum-Nord. Schüler der Werner-von-Siemens Hauptschule waren am Wochenende fleißig: Sie haben 200 Tannen im Sauerland gefällt. Nun verkaufen sie die Bäume.

Mann, war das anstrengend: Ganze 38 Tannen haben die Achtklässler Marcel Heinrich und Jamy Schröder zusammen gefällt - bloß ausgerüstet mit Arbeitshandschuhen, Regenstiefeln und Sägen. "Wir sind Rekordhalter, es war auch der größte und schwerste Baum dabei", sagen die Schüler stolz.

Jedes Jahr Anfang Dezember schwärmen Schüler der 7. bis 10. Klasse freiwillig in Sauerland aus und verbringen einen ganzen Tag im Wald. "In diesem Jahr waren wir im Sauerland in Schmallenberg", sagt Klassenlehrerin Katrin Torka.

Jugendliche aus Bochum fällen 200 Tannen

Insgesamt 200 Tannen zwischen einem und drei Metern haben die 28 Schüler "geerntet" und in Netze eingetütet - eine wahre Tagesaufgabe. Durch rotmarkierte Bändchen an den Bäumen wussten die Schüler genau, welche zu Weihnachtsbäumen auserkoren sind.

Falle es manchen Schülern schwer, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, hätten die Freiwilligen schon weit vor der Abfahrt des Busses um 7.30 Uhr auf dem Schulhof gewartet. "Da muss man echt schmunzeln", sagt die Lehrerin.

Unterstützt vom Lions Club

"Ich bin echt stolz auf uns, vor allem das Gemeinsame hat Spaß gemacht", sagt Yazan Alsihabi aus der neunten Klasse. Auch Florian Wieskämper bereut den "geopferten Samstag" nicht. "Wir haben zum Abschluss alle zusammen gegrillt. Das Bäumeschlagen war wirklich mal etwas anderes", sagt er. "Die Landschaft und die Aussicht waren auch besonderes", sagt Schüler Jamy Schröder.

Zwischendurch gab es zur Stärkung belegte Brötchen und Kakao - gereicht von zwei Mitgliedern des Bochumer "Lions Club".

Verkauf am Samstag an der Schule

Der Großteil der 200 Exemplare soll am Samstag (11. Dezember) zwischen 9 und 13 Uhr an der Schule (Haydnstraße) verkauft werden. Gezahlt wird dann pro Meter.

"Manche haben aber auch bereits Bäume vorbestellt und wir liefern sie aus", ergänzt Lehrerin Torka. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Weihnachtsbäumen und Waffeln, Grillwürstchen und Glühwein, die ebenfalls angeboten werden, sollen dem Förderverein zugute kommen.

Einnahmen für den Förderverein

"Aus den Mitteln vom Förderverein werden beispielsweise Familien unterstützt, die sich eine Skifreizeit für ihr Kind nicht aus eigener Kraft leisten können", erklärt Lehrerin Torka.

Auch die Schule behält selbst geschlagene Bäume: Ein geschmücktes Exemplar läutet im Forum die Weihnachtszeit ein. "Das Bäume fällen war wirklich anstrengend, aber es hat auch total viel Spaß gemacht", sagt Schüler Maximilian Brück.

Verkauf mit 2G-Regel

Der Weihnachtsbaumverkauf findet am Samstag (11.) von 9 bis 13 Uhr auf dem Schulhof der Werner-von-Siemens Schule (Haydnstraße 3 in Bochum-Harpen) statt.

Der Besuch des Weihnachtsbaumverkaufs, der zeitgleich mit einem Tag der offenen Tür stattfindet, ist nur unter Einhaltung der 2G Regel (geimpft oder genesen) möglich. Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden.