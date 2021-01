Bochum: Schulabschied in der Corona-Zeit nach 31 Jahren

Lehrerin Dagmar Born war über drei Jahrzehnte an der Michael-Ende-Grundschule aktiv; nun geht sie mit 66 in den Ruhestand.

Bochum-Langendreer. Mit 66 verabschiedet sich Dagmar Born Ende Januar in den Ruhestand - als engagierte Lehrerin der Michael-Ende-Schule in Bochum-Langendreer.

„Ich bin mittlerweile das Relikt hier", erzählt Dagmar Born lachend. Nun räumt sie ihren Posten und widmet sich neuen Projekten. Welchen? „Ich muss mal mein Arbeitszimmer aufräumen", gibt sie lachend zu. Doch auch ihre Spanisch-Kenntnisse möchte sie wieder auffrischen. Ihrem Beruf möchte sie in gewisser Weise auch treu bleiben: Sie kann sich gut vorstellen, in Zukunft Lesementorin zu sein.

Engagiert mit Kindern gearbeitet

Schon früh hatte sie den Wunsch, mit Kindern zu arbeiten und Wissen zu vermitteln. „Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich gut auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen kann", sagt sie. Aus dem Grund habe sie sich für eine Stelle an einer Grundschule entschieden. „Man sieht das Kind hier insgesamt stärker." In der weiterführenden Schule hingegen sei das Lernen häufig eher „verkopft", schildert sie ihren Eindruck.

Ihr Berufseinstieg sei zunächst holprig gewesen, berichtet Born, geboren in Niedersachsen. "Denn damals gab es zu viele Lehrer", und ein Referendariat sei ihr so zunächst verwehrt worden. Nachdem sie schließlich doch einen Platz erhielt, zog sie kurz nach Abschluss des Referendariats "der Liebe wegen nach Bochum". Nach einer Station an der Köllerholz-Schule kam sie im Sommer 1989 an die Michael-Ende-Grundschule und übernahm sofort eine Klassenleitung.

Guter Zusammenhalt

Besonders gerne erinnert sie sich an den kollegialen Zusammenhalt während ihrer Zeit in Langendreer. An der Schule habe stets "eine familiäre Atmosphäre" geherrscht. „Wenn ich hier stehe, merke ich: Das ist meine Schule", sagt Born, während sie sich im Foyer der aktuell eher leeren Schule umsieht. Als Lehrerin sei sie ihrer Linie immer treu geblieben: Besonders die individuelle Sicht auf ihre Schützlinge sei ihr stets wichtig gewesen. „Hier an der Schule kennt man die Kinder", bekräftigt Dagmar Born. Auch ihr Lieblingsfach blieb all die Jahre gleich. „Mathe", sagt sie und grinst.

Coronakrise als Herausforderung

Sie hätte bereits vergangenen Sommer ihre Arbeit niederlegen können, doch es reizte sie, noch eine Weile zu bleiben. „Warum nicht bis zum Ende", dachte sich Born. Die 66-Jährige blickt auf eine Menge Erfahrungen zurück. Nichts sei jedoch so herausfordernd gewesen wie die Coronakrise, sagt sie ernst. Kurz vor Ende ihrer Karriere sei es noch einmal eine besondere Aufgabe gewesen, die Kinder zu Pandemie-Zeiten durch den Schulalltag zu begleiten.

Sie sorgt sich um ihre Klassen, insbesondere um den jüngsten Jahrgang. Die Schule arbeitet derzeit mit Wochenplänen, die die Kinder zu Hause erarbeiten müssen. „Doch das ist ja keine echte Schule", so Born. „Wie sollen sich die Kinder Buchstaben beibringen?" Auch dass ihr Abschied nun in die Corona-Zeit fällt, stimmt sie traurig. „Man tritt ab und ist weg. Das ist schon mit Schmerz verbunden." Gerne hätte sie noch einmal mit ihren Kollegen zusammengesessen. Sie ist sich bereits jetzt sicher: „Die Schule und die Menschen hier werden mir fehlen."

INFO: Notbetreuung an der Schule

Auch die Michael-Ende-Schule bietet eine Notbetreuung für Kinder an. Eine Mitarbeiterin der OGS und Lehrkräfte helfen dabei in der Grundschule mit. Für alle herrscht im gesamten Schulgebäude Maskenpflicht.​

