Bochum: Schulen wagen einen Neustart nach der Coronapause

Einige Schulen starten ab Donnerstag, 22. April, in Bochum den Betrieb für Abiturienten und Abschlussklassen. Noch immer gibt es offene Fragen, die bei Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleitern für Verunsicherung sorgen.

Die Stimmung bei den Schulleitungen sei dabei ganz unterschiedlich, so ein Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg. „Die Schulen sind dabei, alles Erdenkliche dafür zu tun, dass der Schulstart morgen möglich ist“, teilt die Bezirksregierung mit, „manche Schulen melden uns zurück: ,Wir könnten auch schon am Mittwoch anfangen', andere wiederrum müssen ganz schön rudern.“

Viele Lehrer gehören in Bochum zur Risikogruppe

Die Einteilung der Lehrer ist in Coronazeiten eine Herausforderung für Schulleiter, so auch für Birte Güting, Leiterin der Schiller-Schule. Für die Abiturienten stünden aktuell noch genügend Lehrer zu Verfügung. Doch Güting rechnet damit, dass sie etwa ein Viertel der Lehrer nicht einsetzen kann, wenn demnächst mehr Jahrgangsstufen in der Schule unterrichtet werden sollen.

Ab Donnerstag werden die Abiturienten in Etappen alle 15 Minuten in ihre Klassen gelassen, je acht Schüler in einen Klassenraum. „Wir hätten auch neun Schüler in einen Raum bekommen, aber dann steht der Lehrer buchstäblich mit dem Rücken an der Wand und kann sich gar nicht mehr bewegen“, berichtet Güting.

Zwei Stunden Fachunterricht pro Tag

Auf die berechtigten Sorgen einiger Schüler vor einer Coronainfektion geht auch die Schulleitung der Heinrich-Böll-Gesamtschule ein: Statt die Klassen zu halbieren würden die Lerngruppen gedrittelt, sodass am Donnerstag nicht mehr als zehn Schüler in einem Klassenraum unterrichtet werden, berichtet Schulleiter Kristian Reichstein.

Während die Abiturienten am Donnerstag ihre letzten Vorabi-Klausuren schreiben, erhalten die Zehntklässler der Gesamtschule zwei Zeitstunden pro Tag Unterricht in ihren jeweiligen Klassen. Bevor der Fachunterricht startet, können die Schüler dort alle offenen Fragen klären, beispielsweise wie ihre Abschlüsse ohne Prüfungen aussehen werden.

Schule besorgt eigenständig Desinfektionsmittel

An der Erich-Kästner-Gesamtschule ist laut Schulleiter Ludger Jonischeit „das Hygieneproblem ist noch nicht gelöst“. Jonischeit habe eigenständig Desinfektionsmittel bestellt, um Spender im Eingangsbereich aufzustellen. Auch das Personalproblem könnte sich verschärfen: „35 Prozent der Kollegen sind nicht einsetzbar. Sobald es mehr Schüler werden, habe ich kein Personal“. Auch die Abstandsregeln seien mit mehr Schülern kaum umsetzbar, fügt Jonischeit hinzu.

Auch Schüler und Eltern haben viele offene Fragen. Ulrike Endres, Vorsitzende der Schulpflegschaft der Erich-Kästner-Gesamtschule, fordert, dass den Schulen ausreichend Mund-Nasen-Schutzmasken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. „Die Schulen müssen zwar wieder öffnen, werden aber mit der Umsetzung allein gelassen“, bemängelt sie. Unter den Eltern der Schüler, die auf das Lessing-Gymnasium gehen, gebe es weder „einen Aufschrei für oder gegen den Schulstart für Abiturienten“, berichtet Ralf Estel, Vorsitzender der Schulpflegschaft, „wir machen uns eher Sorgen, was ab dem 4. Mai passieren soll.“

Genügend Lehrer an der Theodor-Körner-Schule

„Ich schätze mich da sehr glücklich“, sagt Bernhard Arens, Schulleiter der Theodor-Körner-Schule (TKS): Aktuell könne er lediglich drei Lehrer seines Kollegiums nicht im Schulgebäude einsetzen. „Die Abiturienten starten mit ihrem Leistungskurs eins am Donnerstag. Pro Tag erhalten sie dann zwei Stunden Präsenzunterricht zur Abiturvorbereitung“, sagt Arens.

TKS-Abiturient Adrian Thoma startet am Donnerstag mit seinem Leistungskurs Mathematik. „Ich glaube, die Lehrer achten auf alles, auf was man achten kann, aber es ist unmöglich, eine hundertprozentige Sicherheit zu gewährleisten“, sagt Thoma. Manche seiner Mitschüler würden wegen Asthma-Erkrankungen nicht in die Schule kommen.

Adrian Thoma glaubt nicht, dass sich die Coronakrise negativ auf sein Abitur auswirkt. „Manchen Mitschülern hat es aber zu Hause an Selbstdisziplin gefehlt. Sobald frei war, haben die fast nichts mehr für die Schule gemacht“, berichtet der Abiturient.

