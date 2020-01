Am Samstag heulten in Bochum die Sirenen. Zum Glück war es nur ein Test.

Bochum. Sirenenalarm in Bochum? Mittags um 12 Uhr heulten im ganzen Stadtgebiet die Sirenen. Ein Ernstfall? Die Feuerwehr gibt Entwarnung.

Bochum: Sirenen heulen am Samstagmittag - Das ist der Grund

In Bochum heulten am Samstagmittag um 12 Uhr die Sirenen. War etwas passiert? Nein, es handelte sich nur um einen Test, wie die Feuerwehr Bochum auf ihrem Twitter-Account mitteilte.

Zwölf Sirenen im ganzen Stadtgebiet seien getestet worden, hieß es dort weiter. Das Sirenengeheul hatte offenbar viele Bürger aufgeschreckt. Viele suchten im Internet nach Informationen, wahrscheinlich hatten sie befürchtet, dass es sich um einen Ernstfall handelt.

Sirenen Test in Bochum



Um 12:00 Uhr ist es soweit, die 12 Sirenen im Bochumer Stadtgebiet werden heulen. Also nicht erschrecken, ist ja nur ein Test 😉#fwbo #EinsatzfürBochum pic.twitter.com/jtPAYxqpGl — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) January 25, 2020

Die Feuerwehr beruhigte die Bürger: „Nicht erschrecken, ist ja nur ein Test.“

Sirenen-System in Bochum ist noch im Aufbau

Das Sirenensystem in Bochum ist noch neu und befindet sich noch im Aufbau. Vorher hatte es mehr als zwei Jahrzehnte lang keine fest installierten Sirenen mehr in Bochum gegeben. Bis 2021 will die Stadt rund 20 Sirenen in Bochum im Einsatz haben.

Mit den Sirenen sollen die Bürger im Ernstfall vor einer Gefahrenlage gewarnt und aufgefordert werden, sich in den Medien über die Situation zu informieren. Dazu zählen um Beispiel auch die Warn-App Nina, elektronische Anzeigetafeln an den Straßen oder Durchsagen von Lautsprecherwagen. Die Feuerwehr verfügt über vier Warnfahrzeuge. (red)