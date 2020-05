Bochum: So schildert Polizistin ihre Schafs-Geburtshilfe

Bochum Dramatischer Polizeieinsatz bei einer Schafsgeburt in Bochum: Oberkommissarin Nadine Herbst erzählt, wie sie die Lämmer aus dem Muttertier holte.

Die Szenen auf der Weide an der Ruhr in Bochum-Dahlhausen waren filmreif und dürften in die Geschichte der Polizei Bochum eingehen. Jetzt schildert Polizeioberkommissarin Nadina Herbst (40), wie sie und ihre Kollegin, Kommissar-Anwärterin Celine Franek (22), ganz spontan und unter dramatischen Umständen zwei Lämmer aus dem Leib ihrer Mutter geholt haben.

Auf einer Weide sahen sie kleine vitale Lämmer, ein schöner Anblick, bei dem einem das Herz aufgehen kann. Dann entdeckten sie zusammen mit Spaziergängern ein Schaf, das gerade ihren Nachwuchs gebar. "Erst dachte ich, das ist eine normale Geburt. Wann sieht man das mal!", sagte die Polizistin, die schon seit mehr als 20 Jahren bei der Polizei arbeitet, zur WAZ.

Ein Lamm war nicht voll ausgebildet

Doch plötzlich merkte sie, dass da etwas nicht stimmt. Wie sich später herausstellte, war ein Lamm nicht voll ausgebildet, es versperrte dem anderen den Weg hinaus in die Welt. Nun schlug die Stunde für beherzte Zivilcourage und im wahrsten Sinne des Wortes für zupackenden Mut.

Ohne lange herumzudiskutieren googelten die Polizistinnen rund um den Begriff Schafsgeburt, sie telefonierten zudem nach einem Schäfer, aber der war zu weit weg. Also rief Nadine Herbst, die zwei Katzen hat, ihren Tierarzt an; der verband sie zu einer Tierärztin für Weidetiere weiter - und schon war eine Telefonassistenz auf der Weide hergestellt.

Über Handy bekam die Polizei bei der Geburtshilfe ärztliche Unterstützung

Die Oberkommissarin stellte das Handy auf "laut", legte es neben die sich quälenden Schafe auf die Wiese und folgte den Anweisungen der Ärztin. "Sie hat mich super begleitet."

Während sie die Lämmer aus dem Mutterleib holte, beatmete die Kollegen danach das noch lebende Lamm mit der Mund-zu-Nase-Methode. "Sie hat nicht gezögert", lobt Nadine Herbst. Außerdem begannen sie eine Herz-Lungen-Massage und versuchten, das Tier kopfüber haltend, Flüssigkeit aus der Lunge abzuleiten.

Das Muttertier konnte gerettet werden

Trotz aller Anstrengungen schaffte es aber auch das zweite Lamm nicht. Allerdings haben die Polizistinnen durch ihre Hilfe das Muttertier gerettet, wie der eintreffende Schäfer ihnen attestierte.

Mit dabei war auch Polizeibeamter Nils Hentschel. Er machte aus dem Hintergrund auch ein Foto von diesem wohl einzigartigen Polizei-Drama. Gut möglich, dass es an eine exponierte Stelle in der Wache Linden kommt.