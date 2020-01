Bochum soll deutlich weniger Müll produzieren

Fast 200 Kilogramm Müll pro Einwohner und Jahr fallen in Bochum an. „Das ist zuviel“, sagen FDP & Stadtgestalter.

Bochum. Fast 200 Kilogramm Müll fallen jährlich in Bochum pro Einwohner an. „Das ist zuviel“, sagen FDP & Stadtgestalter und verweisen auf Freiburg.

Die Fraktion FDP & Stadtgestalter will erreichen, dass in Bochum weniger Müll anfällt. Dazu hat sie einen Antrag für die Ratssitzung am Donnerstag (30.) gestellt. „Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Volker Steude.

„Darum soll Bochum Zero-Waste-City werden. Stadt und USB sollen, so der Antrag, ein Abfallvermeidungskonzept aufstellen. Damit soll auch das Klima geschützt werden. Zero-Waste-City ist eine Bewegung, die von der Europäischen Union unterstützt wird. Ihr Ziel ist es, dass Städte weniger Müll produzieren und den entstehenden Abfall zu 100 Prozent recyceln.

Müll nicht mehr verbrennen

FDP & Stadtgestalter kritisieren, dass im Klimaschutzkonzept der Stadt das Thema Abfallvermeidung bislang keine Rolle spielt. Steude: „In Bochum fällt mit knapp 200 Kilogramm vergleichsweise viel Müll pro Person in einem Jahr an. Im Durchschnitt sind es in Deutschland nur 158 Kilogramm pro Person.”

Vor allem der Anteil an nicht recyclebarem Müll soll der deutlich reduziert werden. „Wenn wir Umwelt- und Klimaschutz ernst nehmen, dürfen wir unseren Müll nicht mehr verbrennen", so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Er verweist auf die Stadt Freiburg, in der lediglich 90 Kilogramm Müll pro Person und Jahr anfallen. „Da sieht man, was möglich ist."