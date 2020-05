Bochum: Spendenaktion "Herz hoch drei" würdigt das Ehrenamt

Herz zu zeigen, menschlich handeln – das kann nie verkehrt sein. Zumal in Zeiten von Corona, sozialer Kontaktsperre und Infektionsrisiko helfen viele Menschen in Bochum ihren Mitmenschen. Die neue Schenk-Aktion „Herz hoch drei“ („Herz³“) möchte genau das würdigen.

500 Euro stehen zur Verfügung

Ins Leben gerufen wurde sie von der GLS-Treuhand. Die Idee: Jedermann kann besonders engagierte, anpackende Mitmenschen vorschlagen, schnell und einfach per Video-Botschaft. 500 Euro stehen für die zu würdigende Person zur Verfügung.

Helfen erfordert Mut

„Wir fassen uns ein Herz und helfen – umgangssprachlich geht das leicht von den Lippen. Aber in Pandemie-Zeiten erfordert das Helfen von Mensch zu Mensch echten Mut“, so Hermann Falk, Initiator und Vorstand der gemeinnützigen GLS Treuhand. In Bochum und ganz Deutschland tun dies Menschen täglich, oft jenseits der Öffentlichkeit.

Prominente als Schirmherren

Die bekannte Kabarettistin Esther Münch alias „Walli – Waltraut Ehlert“ ist als Schirmherrin mit dabei, auch Michael Wurst, Sänger und Stadionsprecher beim VfL Bochum, ruft zum ehrenamtlichen Helfen auf.

Videobotschaften sind gefragt

Und so funktioniert das Förderprogramm „Herz hoch Drei“: Insgesamt drei Schenkpaten aus dem Umfeld beschreiben die besondere Leistung des zu Beschenkenden in einer kurzen Videobotschaft. Diese können auf der GLS-Website eingestellt werden und werden – nach Prüfung und Einverständnis des Beschenkten – dort auch veröffentlicht. Die öffentliche Würdigung und die Anerkennung in Höhe von 500 Euro gehen Hand in Hand.

Spenden sind erwünscht

Die GLS Treuhand trägt die ersten zehn Auszeichnungen im Wert von insgesamt 5000 Euro. Die weiteren Förderungen sollen durch Spenden aus der Bochumer Bevölkerung ermöglicht werden.

>>> Info Spendenkonto

Das Herz³-Spendenkonto: GLS Treuhand e.V, IBAN: DE04 4306 0967 0013 0227 05.

Die GLS Treuhand weist darauf hin, dass eine Spendenbescheinigung nicht ausgestellt werden kann.

