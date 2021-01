Im Marien-Hospital in Wattenscheid starb eine 83-jährige Patientin am Corona-Virus. Binnen eines Tages sind fünf Todesfälle in Bochum zu beklagen.

Coronavirus Bochum: Stadt meldet fünf Corona-Tote an einem Tag

Bochum Binnen 24 Stunden sind fünf Bochumerinnen und Bochumer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Auch die Zahl der Klinik-Patienten steigt.

Schwarzer Dienstag in Bochum: Binnen 24 Stunden sind fünf Frauen und Männer im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Eine 83-jährige Patientin im Marien-Hospital Wattenscheid und ein 96-jähriger Patient im Bergmannsheil starben nach Angaben der Stadt an Covid-19. Deren Gesamtzahl erhöht sich auf 74. Drei weitere Menschen starben nicht an, aber mit Corona: zwei Männer (79 und 89 Jahre) und eine 80-jährige Frau. Insgesamt sind damit in Bochum nunmehr 116 Corona-Tote zu beklagen.

Corona in Bochum: Inzidenzwert sinkt auf 110,4

Mut macht die Entwicklung des Inzidenzwertes. Am Dienstag sank er abermals auf 110,4 (Vortag 121,2). Binnen eines Tages verzeichnete das Gesundheitsamt 27 neue Ansteckungen - verglichen mit den Zahlen in den ersten Januarwochen ein relativ niedriger Wert.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich auf 9197. Davon gelten 8408 Frauen und Männer (+90) als genesen. Aktuell verzeichnet die Stadt 673 Infizierte: 68 weniger als am Montag. 1605 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Mehr Covid-Patienten in den Kliniken

Nach einer leichten Entspannung zum Jahresbeginn hat sich die Situation in den Kliniken weiter verschärft. 176 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden: 24 mehr als noch am Wochenende. 29 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 22 müssen künstlich beatmet werden.

Aktuelle Impfzahlen nannte die Stadt am Dienstag nicht. Das soll erst am Mittwoch erfolgen. . 90 Senioren und Beschäftigte hatten bereits die zweite Impfung erhalten.

