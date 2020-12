Bochum: Stadt meldet fünf Tote im Zusammenhang mit Corona

Vor dem Start der Corona-Impfaktion am Sonntag (27.) gibt es traurige Nachrichten: Die Zahl der Todesopfer in Bochum steigt derzeit beinahe täglich.

Bochum Die traurigen Nachrichten reißen auch an Heiligabend nicht ab. Fünf Tote fließen neu in die Corona-Statistik ein und 160 Neuinfizierte.

Fünf weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, meldet die Stadt Bochum. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Menschen beträgt nun 7645, das sind 160 mehr als am Mittwoch.

Die bedrohliche Corona-Lage hält an Weihnachten an, das steht außer Frage. Nachdem die Stadt Bochum erst am Mittwoch vier Todesopfer beklagte, muss sie an Heiligabend die traurige Statistik fortschreiben: Drei weitere Personen sind laut Stadt an dem Coronavirus verstorben, zwei weitere mit dem Virus. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Bochum auf 59; hinzu kommen 20 Menschen, die bei ihrem Tod mit dem Virus infiziert waren.

Aktuell sind in Bochum 1595 Menschen an Covid-19 erkrankt

Auch die Zahl der aktuell infizierten Bochumerinnen und Bochumer steigt nach wie vor stark an. 160 Neuinfektionen wurden registriert. Aktuell sind in Bochum 1595 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Gesamtzahl der positiven Testergebnisse beträgt nun 7645. Als genesen gelten mittlerweile 5971.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Neuerkrankungsrate liegt bei 229,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt bei 229,4 (Neuerkrankungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner). Am Vortag lag der Wert bei 236,1. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte für Donnerstag, 0 Uhr, eine Inzidenz von 234,7 gemeldet.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.