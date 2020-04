Die Stadt Bochum will jährlich 360.000 Euro in Gehwege investieren. Stimmt ein Ausschuss zu, starten die Arbeiten schon im Sommer dieses Jahres.

Gehwege Bochum: Stadt will jährlich 360.000 Euro in Gehwege stecken

Bochum Die Stadt Bochum will jährlich 360.000 Euro in Gehwege investieren. Stimmt ein Ausschuss zu, starten die Arbeiten schon im Sommer dieses Jahres.

Die Stadt Bochum will Stolperfallen auf Gehwegen langfristig beseitigen und dafür jährlich 360.000 Euro zur Verfügung stellen. Wenn der Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur diesem Vorhaben zustimmt, soll mit den Sanierungsarbeiten im Sommer begonnen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stadt Bochum hat Liste mit Gehwegen mit Sanierungsbedarf erstellt

Im Vorfeld hat die Stadt geprüft, welche Gehwege besonderen Sanierungsbedarf haben. Die Liste umfasst wie zum Beispiel den Weg an der Tippelsberger Straße vor dem dortigen Altenheim, den Geh- und Radweg an der Wittener Straße im Bereich Ümminger Straße bis Alte Wittener Straße oder auch den Geh- und Radweg Am Ruhrpark zwischen Harpener Hellweg und Kattenstraße. Zusätzlich werden Stadtwerkemaßnahmen zur Verbesserung der Gehwege genutzt.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.