Bochum: Neue Anzeigetafeln halten Kraftfahrern ihr Tempo vor

19 km/h sind in Ordnung: Ordnungsdezernent Sebastian Kopietz, Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) und Bezirksbürgermeister Heinrich Donner (v.li.) mit Pressevertretern vor einer neuen Geschwindigkeitstafel an der Sauerlandstraße in Bochum.

Bochum Um Kraftfahrer für ihr Tempo zu sensibilisieren, stellt die Stadt Bochum 24 Geschwindigkeitstafeln auf. Sie zeigen an, wenn man zu schnell ist.

Fährt ein Auto zu schnell, erscheint ein trauriges Gesicht mit herunterhängenden Mundwinkeln. Fährt ein Auto nur so schnell wie erlaubt oder langsamer, erscheint auf der Geschwindigkeitstafel ein lächelndes Gesicht, ein Smiley.

Für mehr Verkehrssicherheit installiert die Stadt Bochum in diesem Jahr 24 solcher Anzeigetafeln im gesamten Stadtgebiet. Sie sollen die bisherige Verkehrsüberwachung ergänzen.

Für die sechs Stadtbezirke sind inzwischen je eine Tafel beschafft worden. Alle Standorte sind Vorschläge der Bezirke. Die weiteren 18 folgen nach einer Testphase nach den Sommerferien.

OB Eiskirch: "Wir setzen mit den Smileys auf die psychologische Wirkung"

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) hat jetzt gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Heinrich Donner an der Bergener Straße die erste Geschwindigkeitstafel in Betrieb genommen. Die solarbetriebenen Tafeln zeigen den Verkehrsteilnehmern ihr tatsächlich gefahrenes Tempo an und unterstreichen dies mit einem grünen, lächelnden oder roten, traurigen Gesicht. "Sie sensibilisieren somit eindrücklich für die Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeit", heißt es bei der Stadt. Die Tafeln werden an bereits vorhandenen Straßenlaternenmasten angebracht.

Eiskirch: „Wir setzen mit den Smileys auf die psychologische Wirkung und hoffen, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer nur noch in lächelnde Gesichter blicken."

An diesen fünf Standorten werden die Tafeln bis 12. Mai aufgestellt

Ordnungsdezernent Sebastian Kopietz: „Leider fahren immer noch zu viele Verkehrsteilnehmer zu schnell. Die neuen Geschwindigkeitstafeln sollen dabei helfen, die richtige Geschwindigkeit zu fahren und gerade Verkehrsanfänger zu schützen. “

Bis zum 12. Mai werden weitere fünf Tafeln an folgenden Standorten installiert: Bergstraße/Ricarda-Huch-Straße, Berliner Straße Höhe Hausnummer 8, Am Neggenborn/Kaltehardstraße, Surkenstraße Höhe Hausnummer 54, Dr.-C.-Otto-Straße Höhe Hausnummer 65.