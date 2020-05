Bochum: Stadtwerke bauen Fernwärme für 12 Millionen Euro aus

Stadtwerke-Geschäftsführer Dietmar Spohn und die Projektbeteiligten setzten nun den Spatenstich für die Anlage, die eine thermische Leistung von 50 Megawatt besitzt und den Bochumer Süden mit Fernwärme versorgen wird.

Anbindung an Transportleitung

Die Station besitzt eine Anbindung an die Transportleitung der Uniper Wärme und damit mittelbar an die Fernwärmeschiene Rhein Ruhr. „Der Neubau der Wärmeübergabestation dient dazu, die Versorgungssicherheit für unsere Fernwärme-Kunden im Bochumer Süden zu erhöhen. Wir binden das innerstädtische Versorgungsgebiet an das Verbundnetz Rhein-Ruhr an und erhalten dadurch eine weitere Versorgungsquelle“, erläutert Dietmar Spohn, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum. „Die Stadtwerke investieren insgesamt 12 Millionen Euro in die Station und die neue Anbindungsleitung im Stadtgebiet. Das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.“

Große Investition

Mit dem Bau der Station sowie der Anbindungsleitung wird die Möglichkeit geschaffen, den Campus der Ruhr-Universität Bochum, der Hochschule Bochum sowie die Fernwärme-Kunden in Bochum-Querenburg zukünftig mit noch CO2-ärmerer Wärme zu versorgen. Auch Kunden auf MARK 51°7 und nach Bedarf weitere Kunden werden an das Versorgungsnetz angebunden. Am Technischen Zentrum der RUB hatten Stadtwerke und Universität in einem Gemeinschaftsprojekt ein Heizkraftwerk errichtet, das die Grundlast abdeckt und damit das Herzstück der Wärmeversorgung bildet.

Ausbau der Bochumer Fernwärmeversorgung

„Seit Jahrzehnten investieren wir in den Ausbau der Bochumer Fernwärmeversorgung. Fernwärme aus umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung ist neben den Erneuerbaren Energien die Klimaschutztechnologie der Zukunft“, unterstreicht Stadtwerke-Geschäftsführer Dietmar Spohn. Parallel zum Bau der neuen Wärmeübergabestation laufen die Leitungsarbeiten. Die Anbindungsleitung erstreckt sich auf einer Länge von 3,5 Kilometern vom ehemaligen RWE-Kraftwerk über die Universitätsstraße bis zur Markstraße.

