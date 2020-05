Bochum: Stimmen Sie ab über das schönste Liebeslied!

Das internationale Figurentheaterfestival Fidena, das in diesem Monat in Bochum hätte stattfinden sollen, muss aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Doch so ganz möchte das Fidena-Team die Zuschauer in diesen traurigen Zeiten nicht alleine lassen: Ein Liebeslieder-Contest unter dem Titel "Grand Prix d'Amour" soll etwas Wärme in die Herzen bringen.

Bei diesem Online-Wettbewerb wird nicht weniger als das schönste Liebeslied gesucht: Aus vielen Einsendungen, die die Fidena in den letzten Wochen erreichten, sind 28 Songs in die engere Wahl gerückt. Darunter sind packende Schnulzen, entzückender Rap und herzerweichende Balladen.

Online-Voting läuft noch bis Freitag

All die vielen Songs können kostenlos auf der Fidena-Seite im Internet angehört werden, teils sind dazu auch findungsreiche Videoclips entstanden. Noch bis einschließlich Freitag, 29. Mai, läuft das Online-Voting, bei dem jeder mitmachen kann. Die meistgewählten Songs erhalten Preise im Wert von 400, 300 und 200 Euro. Im Rahmen einer moderierten Verleihung werden die schönsten Liederlieder und ihre Musiker am Samstag, 30. Mai, um 20.15 Uhr gekürt. "Dabei halten wir uns an die gleichen Regeln wir bei Eurovision Songcontest", sagt Fidena-Leiterin Annette Dabs.

Alle Infos auf www.fidena.love