Bochum: Straßenbahnen 308 und 318 werden durch Busse ersetzt

Wegen Kabelarbeiten für die Stromversorgung werden auf einem Teil der Strecke der Straßenbahn-Linien 308 und 318 in Bochum Ersatzbusse eingesetzt. Das gilt am kompletten Samstag, 16. Mai, zwischen Hauptbahnhof und Schürbankstraße in Gerthe.

Für den Ersatzverkehr werden laut Bogestra mehrere Haltestellen an den Fahrbahnrand verlegt. Die Abfahrt der Ersatzbusse am Hbf in Richtung Gerthe ist am Busbahnhof (ZOB) an Bussteig 2. Die Haltestelle Planetarium wird zu den Haltestellen der Linie 354 auf der Castroper Straße verlegt. Die Haltestelle Schürbankstraße wird in die Schürbankstraße vor die Kreuzung Castroper Hellweg verlegt.

Busse haben andere Fahrzeiten als die Straßenbahnen

Für die Ersatzbusse gelten andere Abfahrtszeiten als üblicherweise für die Straßenbahnen. Die persönlichen Verbindungen können in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) oder über die App "Mutti" abgerufen werden.

Die Phase des Busersatzverkehrs wird auch genutzt, um Arbeiten im Bereich Sheffieldring/Harpener Hellweg/Castroper Hellweg auszuführen. Dadurch kann es dort zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.