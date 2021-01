Bochum: Streit auf Parkplatz mit Messer - Opfer im Hospital

Bochum Bei einem Streit auf einem Lidl-Parkplatz in Bochum ist ein Mann mit einem Messer erheblich verletzt worden. Es gab eine Festnahme.

Nach einer Messerattacke in der Bochumer Innenstadt am Freitagmittag ist ein Mann erheblich verletzt worden.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es gegen 12.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Viktoriastraße einen Streit zwischen zwei Männern. Worum es ging und was weitere Hintergründe sind, ist noch unbekannt. Der eine stach dem anderen mit einem Taschenmesser zweimal in den Oberkörper, verursachte aber nur leichte Verletzungen. Einmal traf er auch das Gesicht.

Verdächtiger wurde in Tatortnähe festgenommen

Der Verletzte alarmierte die Polizei, die Beamten konnten den Tatverdächtigen dann zeitnah in Tatortnähe festnehmen. Er wird zur Stunde im Präsidium vernommen. Zum Alter der beiden Bochumer wurde am Freitagnachmittag noch nichts bekannt.

Der Geschädigte ist nach Polizeiangaben nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Notarzt versorgte ihn, mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kripo geht bisher nicht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, sondern von einer gefährlichen Körperverletzung.

