Bochum: Studierende gründen Verein für die Politikberatung

Am Anfang seines Studiums an der Ruhr-Universität in Bochum wollte Chaiyaphruek (Chaiya) Nenbangkaeo noch Unternehmensberater werden. Im Laufe des Bachelors und nach einem Praktikum bei einem Wirtschaftsforschungsinstitut merkte er aber: Das ist nicht das was ihn erfüllt. Er wollte gesellschaftlich etwas bewirken.

Und so gründete er 2018 mit seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen einen Verein. Die „youngperspectives.ruhr e.V.“. Die Studierenden möchten neue Blickwinkel schaffen, die kommunale und regionale Politik beraten und einen Teil zu einer nachhaltigen Städteentwickung beitragen. Dabei orientieren sie sich an drei Eckpfeilern: Wirtschaft, Gesellschaft und Klimawandel. „Mir ist besonders wichtig, junge Menschen in die politische Entscheidungsfindung zu integrieren“, erklärt Nenbangkaeo.

Junge Menschen in die Politik integrieren

Er sieht hier die Kommunen in der Pflicht, neue Kanäle der Beteiligung zu schaffen: „Wenn man mit jungen Leuten spricht, haben die oft Ideen, können diese aber durch die bestehenden Beteiligungsprozesse schlecht vermitteln.“ Der Verein versteht sich als Denkfabrik, in der Vorstellungen für eine „grünere und gerechte Gesellschaft“ umgesetzt werden sollen. Dabei arbeiten sie wissenschaftlich. „Wir wollen aber auch pragmatisch sein und Kommunen direkt vor Ort beraten“, sagt Nenbangkaeo. Youngperspectives.ruhr macht also einerseits konkrete Politikberatung, veranstaltet andererseits aber auch Veranstaltungen für Interessierte, bei denen diskutiert wird, was junge Menschen bewegt.

Die Studierenden und Gründer hatten zu Beginn des Projekts noch keinen Masterabschluss und befinden sich am Anfang ihrer Beratungstätigkeit. Unterstützung gab’s von Anfang an von der Uni. „Es ist toll zu sehen, wie unsere Studierenden sich für etwas begeistern“, freut sich Nicola Werbeck, die Geschäftsführerin des Dekanats der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der RUB. „Und ich glaube das Projekt kommt bei der Politik an. Die Kommunen haben erkannt, wie wichtig es ist, nachhaltige Wege zu finden. Und dafür müssen junge Leute gefragt werden.“ Trotzdem sei auch Erfahrung in der Beratung nicht zu unterschätzen.

Eine Kooperation mit der Stadt Bochum gibt es noch nicht

Nicola Werbeck sitzt im Beirat des Vereins und unterstützt ihre Studierenden bei Anfragen und Konzepten. „Inhaltlich ist der Verein aber völlig unabhängig“, sagt sie. Chaiyaphruek Nenbangkaeo wohnt mittlerweile in Bochum. Aufgewachsen ist der 27-jährige in einfachen Verhältnissen in Thailand. Ein starker Kontrast zu seinem Leben heute. „Für mich war es immer wichtig, das gesamte System zu verstehen und Menschen in ihrem jeweiligen Lebensstandard abzuholen“, erklärt der Jungberater, „erst dann kann man das System auch verändern.“

Das Spannende an Kommunalpolitik ist für Nenbangkaeo der direkte Austausch mit den Menschen. „Hier trifft Politik auf Bürger. Und alles wird dann auch vor Ort umgesetzt“, sagt er. Eine Kooperation mit der Stadt Bochum gibt es aktuell übrigens noch nicht. Es gab zwar informelle Gespräche, aber „die Stadt scheint derzeit keinen weiteren Bedarf zu haben“, sagt Chaiya Nenbangkaeo.

>>> Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement

Chaiya Nenbangkeo wurde aufgrund seines sozialen und gesellschaftlichen Engagements von der Hertie-Stiftung für die Kampagne #GenerationGrenzenlos ausgewählt. Hier werden zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung 30 junge Menschen für ihren Einsatz für die Demokratie porträtiert: www.generation-grenzenlos.de

Weitere Infos zur Arbeit von youngperspectives.ruhr gibt es online unter yp-ruhr.de. Hier kann man auch Mitglied werden.