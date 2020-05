Bochum: Symphoniker kehren am 3. Juni ins Musikforum zurück

Die Bochumer Symphoniker werden am Mittwoch, 3. Juni, um 17 Uhr erstmals seit Mitte März wieder in symphonischer Besetzung auf der Bühne des Anneliese-Brost-Musikforums in Bochum auftreten. "Fürs Erste können wir allerdings nur dieses Konzert ankündigen", sagt Sprecherin Christiane Peters. "Wie es im Juni weitergeht, entscheidet sich in den nächsten Tagen."

Auf dem Programm des rund 50-minütigen Konzertes stehen zwei Werke, die zu den Lieblingsstücken des Generalmusikdirektors Steven Sloane gehören: das "Trittico Botticelliano" von Ottorino Respighi sowie Mozarts Symphonie Nr. 29 A-Dur.

Für die Zuschauer gelten besondere Sicherheitsregeln: Von den 962 Plätzen im großen Saal werden nur 213 freigegeben. Zwischen den jeweils paarweise vergebenen Sitzen für Zuschauer, die aus einem Haushalt stammen, sind immer drei Plätze frei. "Ein Sicherheitskonzept leitet das Publikum vom Eintritt ins Musikforum bis zum Erreichen des Sitzplatzes", so Peters.

Konzert ausschließlich vor geladenen Gästen

Auch hinter der Bühne helfen Abstandsmarken und Leitsysteme den Musikern und Mitarbeitern dabei, die Abstandsregeln einzuhalten. Auf der Bühne selbst sind höchstens 35 Musiker zugelassen: "Und diese Zahl werden wir auch voll ausnutzen."

Das erste Konzert nach der Corona-Zwangspause findet ausschließlich vor geladenen Gästen statt. "Gemeinsam mit der Bochumer Ehrenamtsagentur laden wir Menschen ein, die in den Wochen der Krise ihren Mitmenschen geholfen haben – und es nach wie vor tun", sagt Peters. Daher gibt es keine Karten im freien Verkauf.

Als Stream wird das Konzert am 3. Juni um 20.15 Uhr auf der Website des Orchesters übertragen: www.bochumer-symphoniker.de