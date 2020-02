Bochum: Symposium erinnert an Gedichtsammlung von Goethe

Bochum. Das „Art-Ensemble-Theater“ zeigt den „West-östlichen Divan“ am Sonntag in der Pauluskirche. Ein Vortrag will dazu aktuelle Bezüge herstellen.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Schauspielern Susanne Hocke und Jürgen Larys des freien Art-Ensemble-Theaters in Bochum.

In einem Tango-Studio zeigten sie Kleists Novelle „Die Marquise von O.“, sie erhielten den Kulturpreis der Stadt Lünen und brachten das interreligiöse Theaterprojekt „Weißt du, wer ich bin?“ in die Synagoge.

Interkulturell ist auch das Thema eines Goethe-Symposiums, das das Art-Ensemble-Theater gemeinsam mit der Evangelischen Stadtakademie am Sonntag, 23. Februar, im Gemeindesaal der Pauluskirche, Pariser Straße 4-6, in der Innenstadt präsentiert. Im Mittelpunkt steht die umfangreiche Gedichtsammlung „West-östlicher Divan“ von Johann Wolfgang von Goethe: „Wir wollen die Frage stellen, was sich Orient und Okzident 200 Jahre nach der Erstveröffentlichung des ‘Divan’ zu sagen haben“, sagt Jürgen Larys.

Lesung findet in deutscher und türkischer Sprache statt

In einem Vortrag, der um 12.30 Uhr beginnt, sprechen Larys sowie der Literaturwissenschaftler Manfred Osten über die Hintergründe und die Perspektiven des „Divan“ (5 Euro, ermäßigt 3 Euro). Nach einem Mittagessen gibt es zum Abschluss um 15 Uhr eine szenische Lesung des „West-östlichen Divan“, in der neben Goethes Text auch Gedichte und Prosatexte des in Duisburg lebenden Autors Mevlüt Asar zu hören sein werden. Die Lesung findet in deutscher und türkischer Sprache statt (10, ermäßigt 8 Euro). Das gesamte Symposium (inklusive Mittagessen) kostet 17, ermäßigt 11 Euro.

Anmeldung: 0234 / 96 29 04 661 sowie office@stadtakademie.de.