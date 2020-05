Bochum: Theater Rottstraße 5 spielt Monologe live am Telefon

Bei Anruf Theater: Die kleine Bühne an der Rottstraße 5 plant während der Corona-Zwangspause eine schöne Aktion, bei der jeder mitmachen kann. Die sogenannten „Telefon-Monologe“ werden am kommenden Wochenende erstmals aufgeführt. Der Clou: Ein kurzes Stück wird von einem Schauspieler per Telefon exklusiv für den Zuhörer gelesen, der sich gerade in der Leitung befindet.

Dafür konnte das Theater Rottstraße 5 vier namhafte Autoren gewinnen, die eigens für die Off-Bühne kurze Dramen verfassten. Dies sind Bestseller-Autor Simon Strauss („Sieben Nächte“), der Dramatiker Volker Schmidt, die Schriftstellerin Anja Kampmann sowie die Autorin Hannah Zufall, die unlängst mit ihrem Stück „Maikäfer“ den Bochumer Dramatiker-Wettbewerb „Spiel.Frei.Gabe“ für sich entschied.

Bei Anruf gibt es die volle Ladung Kopfkino

Wer einen der Monologe am Telefon live erleben möchte, muss sich zuvor beim Theater anmelden und bekommt dann einen Zeitpunkt mitgeteilt, in dem er von einem der Schauspieler angerufen wird.

Hier gelten die gleichen Regeln wie im Theater: Der Schauspieler erzählt, der Zuhörer hört zu. „Bei Anruf gibt es die volle Ladung Kopfkino“, erzählt der künstlerische Leiter Alexander Ritter. „Eine Situation, eine Geschichte, Gedanken und Phantasien, in einem geschützten Raum, nur du und ich. Am Ende wird der Schauspieler auflegen – und das war‘s.“

Echtes Live-Erlebnis, nichts kommt vom Tonband

Indes: Welches der vier Stücke für den Zuschauer gelesen wird, weiß man vorher nicht. Da muss man sich überraschen lassen. Das Theater verspricht aber ein echtes Live-Erlebnis, die Lesung kommt also nicht vom Tonband.

Die Corona-Krise und ihre Folgen hat auch das Theater Rottstraße 5 in den letzten Wochen schmerzlich erfahren. Wie in allen Kulturbetrieben ruht der Spielbetrieb seit Mitte März. „Gerade deswegen ist die Suche nach neuen Möglichkeiten von Kunst und Theater in diesen Zeiten umso dringender“, erzählt Ritter.

Erinnerungen an den fast schon vergessenen Telefonsex

Doch bloß einen weiteren Stream im Internet zu starten, wie es derzeit viele Bühne vormachen, sei für die kreativen Köpfe an der Rottstraße keine Option gewesen. „Was unser Theater ausmacht, ist die Direktheit und das Unmittelbare, eine echte Beziehung zwischen Zuschauer und Schauspieler“, so Ritter. „Wir hatte keine Lust, das Medium Theater einfach in ein neues Medium hineinzuquetschen.“

So kam das Theater auf das fast schon vergessene Format des Telefonsex, der sich lange vor dem Internet-Zeitalter durchaus großer Popularität erfreute. „Telefonsex hat schon immer nur über Phantasie und Stimme funktioniert“, so Ritter. „Diese extrem private Verbindung zwischen zwei Menschen, die sich nicht sehen, aber trotzdem ganz nah sind: Das fand ich immer ungemein faszinierend.“

Info: Hier gibt's Karten für die Telefon-Monologe

Die Telefon-Monologe finden statt am Freitag und Samstag (15. und 16. Mai) sowie eine Woche später am 22. und 23. Mai jeweils von 19 bis 21 Uhr. Die Teilnahme an einem 1:1-Telefonat kostet 9,99 Euro. Dauer: ca. 10-15 Minuten. Karten und Infos: 0163 / 761 50 71 oder Mail an karten@rottstr.de