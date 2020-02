Bochum: Trio überfällt alkoholisierten Fußgänger (18) nachts

Drei Männer sollen einen 18-Jährigen nachts in Bochum überfallen haben. Der junge Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Bochum. Drei Männer sollen am frühen Freitag (21. Februar) in Bochum einen alkoholisierten 18-Jährigen überfallen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei Männer sollen am frühen Freitag (21. Februar) in der Innenstadt in Bochum einen alkoholisierten Fußgänger (18) überfallen haben. Die Polizei teilt mit, dass dem jungen Mann zuerst gegen den Kopf geschlagen wurde, danach sei er ausgeraubt worden.

Zwischen 4 und 6 Uhr war der 18-Jährige, der im Bermuda-Dreieck gefeiert hatte, auf dem Heimweg. Nach dessen Angaben tauchten in Höhe Willi-Brandt-Platz/Ecke Hans-Böckler-Straße drei männliche Personen auf, die ihn nach seinen Wertgegenständen fragten. Wenig hätte einer der Männer den 18-Jährigen mit der Faust unvermittelt gegen den Kopf geschlagen, wodurch dieser zu Boden stürzte und die Erinnerung verlor.

Bochum: Drei Männer sollen 18-Jährigen überfallen haben

Nach einiger Zeit stellte der Bochumer den Verlust seines Handys sowie der Geldbörse fest, so die Polizei weiter. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Mann zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus, wo er zur Beobachtung verblieb. Nach Angaben des Opfers trugen zwei Straßenräuber eine schwarze Bomberjacke. Der dritte Kriminelle soll mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen sein.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.