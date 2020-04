Bochum: Unbekannter entblößt sich vor junger Frau

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der sich am Dienstag in Langendreer unsittlich gezeigt hat. (Symbolbild

Bochum Die Polizei sucht einen Unbekannten, der sich am Dienstag vor einer Frau in Bochum-Langendreer entblößt hat. Zeugen sollen sich melden.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der sich am Dienstagmorgen (31. März) vor einer Frau (28) aus Bochum entblößt hat. Insbesondere werden Zeugen dazu gesucht.

An der Haltestelle Igelstraße

Die 28-Jährige stand gegen 5.20 Uhr an der Haltestelle an der Unterstraße 89 (Haltestelle Igelstraße) in Bochum-Langendreer, als gegenüber ein dunkler SUV hielt und ein unbekannter Mann ausstieg. Der Mann öffnete seine Hose und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. In diesem Moment traf die Straßenbahn ein und die Frau stieg ein.

Es liegt eine Personenbeschreibung vor

Es liegt eine Personenbeschreibung des Mannes vor: Der Unbekannte ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank, hat dunkle Haare und trug neben einer Jeans dunkle Oberbekleidung.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere weitere Fahrgäste der Straßenbahn, die etwas gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0234/ 909-4120 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) zu melden.

