Bochum: Unbekannter flüchtet mit Handy eines 18-Jährigen

Bochum. Ein Unbekannter hat am Ümminger See in Bochum einen 18-Jährigen ausgeraubt und ihn mit einem Schlagring bedroht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Ümminger See wurde ein 18-Jähriger am Mittwochnachmittag, 14. April, von einem Unbekannten ausgeraubt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der Bochumer gegen 16 Uhr am Westufer des Sees auf.

Wie die Polizei mitteilt, ging er auf dem Gehweg in nördlicher Richtung

spazieren. In Höhe eines Spielplatzes näherte sich von hinten eine maskierte und ihm unbekannte männliche Person, heißt es in einer Mitteilung. Demnach forderte der Unbekannte den Heranwachsenden dazu auf, sein Handy herauszugeben.

Als der Bochumer dies verneinte, habe der Mann ihn vermutlich mit einem Schlagring bedroht, teilt die Polizei weiter mit. Daraufhin habe der 18-Jährige dem Räuber sein Handy gegeben. Anschließend sei der Unbekannte über eine Fußgängerbrücke in Richtung des Parkplatzes geflüchtet.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Der Tatverdächtige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: zwischen 19 und 20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, Glatze, dunkler Vollbart, trug ein graues

Sweatshirt sowie eine schwarze Jeans.

Zeugenhinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 32 in Langendreer unter der Rufnummer 0234 / 909 8205 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache

unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Hier gibt es weitere Nachrichten aus Bochum.