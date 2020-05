Bochum: Verschollenes DHL-Paket nach Monaten aufgetaucht

Die Freude bei einer 59-jährige Frau aus Bochum-Ehrenfeld und ihrer Freundin aus Gelsenkirchen ist groß, als nach monatelangem Warten das passiert, womit beide nicht mehr gerechnet hätten: Ein Paketbote übergibt der Gelsenkirchenerin ein Päckchen, das bereits am 10. Februar in Bochum auf den Weg geschickt wurde und längst als spurlos verschwunden galt.

„Ich habe eine Nachricht von meiner Freundin bekommen. Das Päckchen ist angekommen“, freut sich die Frau aus Bochum-Ehrenfeld, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Wir dachten, dass nichts mehr passiert.“

DHL weiß nicht, warum Paket aus Bochum nicht in Gelsenkirchen ankam

In dem Paket befanden sich Souvenirs aus Australien und Dosen mit Fisch, die die Bochumerin über den Paketdienst DHL an ihre schwer erkrankte Freundin in Gelsenkirchen schicken wollte. Statt in Bochums Nachbarstadt landete es aber in Erfurt: beim Online-Versandhändler Zalando. Die Ehrenfelderin fragte bei Zalando nach. Doch dort bekam sie die Antwort, dass Pakete, die nicht zuzuordnen sind, nach zwei Wochen an den Absender zurückgeschickt werden. Das passierte aber nicht.

„Warum das Paket falsch an Zalando ausgeliefert wurde, lässt sich konkret nicht mehr feststellen. Wir bedauern die Falschauslieferung, entschuldigen uns bei der Absenderin und haben den Schaden im Rahmen unserer Haftungsbedingungen reguliert“, sagte ein DHL-Sprecher Mitte April. Den Geldwert des Paketinhalts, knapp über 100 Euro, hat die 59-Jährige aus Bochum erstattet bekommen.

„Das Paket hatte einen hohen ideellen Wert“

Warum das Paket nun, zweieinhalb Monate, doch bei der Empfängerin angekommen ist, lässt sich abschließend nicht klären. „Wenn ein Paket wieder auftaucht, stellen wir es natürlich zu“, so der DHL-Sprecher auf erneute Anfrage der Redaktion. Es könne sein, dass das Paket von Zalando wieder zu DHL geschickt wurde. „Das Paket hatte einen hohen ideellen Wert. Für Absenderin und Empfängerin freue ich mich sehr“, so der Sprecher weiter.

Die Freude bei der 59-Jährigen ist groß, genauso wie bei ihrer Freundin. „Sie Freundin hat sich unglaublich gefreut“, sagt die Ehrenfelderin.

