Bochum: Vonovia lobt Foto-Preis im Wert von 42.000 Euro aus

Bochum Der Vonovia Award für Fotografie wird zum vierten Mal verliehen. Künstler machen sich Gedanken zum Thema "Zuhause" in Zeiten von Corona.

Die Ausschreibungen für den Vonovia Award für Fotografie sind angelaufen. Die von dem Bochumer Wohnungsunternehmen ausgelobte Auszeichnung existiert erst seit vier Jahren und zählt bereits zu den gefragtesten Foto-Preisen in Deutschland.

Durch Corona erzwungene Abschottung

Erneut lautet das Motto „Zuhause“ – eine Themenstellung, die sich in Zeiten der durch Corona erzwungenen Abschottung in diesem Jahr sicher noch einmal anders darstellen dürfte als zuletzt.

In den Vorjahren hatten sich die Fotografinnen und Fotografen mit sehr subjektivem Blick auf die Vorgabe eingelassen – da konnten spielende Kinder in einer Plattenbau-Siedlung ebenso für die Wertigkeit von „Heimat“ im Sinne eines gesellschaftlich-familiären „Zuhause“ stehen wie Schnappschüsse aus einer Kneipe oder das aus Teppichen bestehende Heim eines Nomaden in der afrikanischen Wüste.

Gesamt Bandbreite abgedeckt

Die Bildserien deckten die gesamte Bandbreite fotografischer Herangehensweisen ab, von dokumentarisch-journalistischen bis zu künstlerisch-konzeptionellen Ansätzen.

Um den Vonovia Award bewerben sich Profi- und Nachwuchsfotografen, Fotoserien (sechs bis zwölf Fotografien) können eingereicht werden. Vergeben werden drei Hauptpreise in der Kategorie „Beste Fotoserie“ und ein Preis in der Kategorie „Beste Nachwuchsarbeit“.

"Zuhause" als Sehnsuchtsort

Es sei bewusster Entschluss gewesen, den Preis auch in diesem Krisenjahr auszuloben. „2020 ist es wegen Corona in vielen Ländern eine besondere Situation, um die Bedeutung des ,Zuhause', das stark verbunden ist mit Geborgenheit und Familie, neu zu erkunden“, so das Wohnungsunternehmen.

Der Vonovia Award für Fotografie zählt mit 42.000 Euro Preisgeld zu den höchst dotierten Fotopreisen in Deutschland. Die Arbeiten der Preisträger/innen sowie ausgewählte Positionen aus der engeren Auswahl werden, wie in den Vorjahren, unter anderem im Herbst im Kunstmuseum Bochum öffentlich ausgestellt.

>>> Info: Die Ausschreibung

Der Vonovia Award wendet sich an Profis und Künstler. Eine Facette bildet die Suche nach jungen, herausragenden Positionen der Nachwuchsfotografie.

Einreichungen sind bis zum 30. Juni unter award.vonovia.de möglich. Hier findet man auch die Teilnahmebedingungen.

