Bochum: Vorbereitungen für Neustart der Stadtbücherei laufen

Die Corona-Lockerungen betreffen auch die kulturellen Einrichtungen der Stadt Bochum. Manche Institute haben bereits eingeschränkt geöffnet, andere folgen in den nächsten Tagen. So die Stadtbücherei, die wahrscheinlich ab kommender Woche wieder besucht werden kann.

Procedere für die Wiedereröffnung

"In Dortmund ist die Stadtbücherei seit dem 28.4. wieder geöffnet, in Essen seit Anfang dieser Woche. Warum bleibt die Stadtbücherei in Bochum nach wie vor geschlossen?", fragen sich nicht nur die WAZ-Leserinnen Petra Wolfram und Stefanie Grohs und wandten sich an die Redaktion. Thomas Sprenger, Stadtsprecher, weiß Antwort: „Für die Büchereien wird aktuell an einem Procedere für die Öffnung gearbeitet, das braucht noch ein paar Tage.“ Er geht aber davon aus, dass die Büchereien „möglichst schnell“, sprich: im Laufe der nächsten Woche wieder an den Start gehen.

Zweigestellen als Herausforderung

Problem: Es geht dabei nicht nur um die Organisation von Abstandsregeln, den Einbau von schützenden Plexiglasscheiben, die Ausstattung der Büchereikräfte mit Masken und weiterer, Corona-bedingter Vorgaben. „Viele Mitarbeiter/innen der Stadtbücherei waren in den letzten Wochen in anderen kommunalen Abteilungen als Aushilfen beschäftigt, diese Rückkehr muss sorgfältig geplant sein“, so Sprenger. Der Relaunch der Bücherei-Zweigstellen stelle dabei eine besondere Herausforderung dar.

Stadtarchiv nur noch Voranmeldung

Das Kunstmuseum, Kortumstraße 147, hat wieder geöffnet, ebenso die Volkshochschule, die ebenfalls seit Donnerstag, 7. Mai, ihre Bildungsangebote zur Erlangung von Schulabschlüssen anbietet. Das Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte/Stadtarchiv, Wittener Straße 47, soll ab Montag 11. Mai, an den Start gehen (ab 10 Uhr). Der Lesesaal steht dann ausschließlich mit Voranmeldung und nur einer begrenzten Personenzahl zur Verfügung. Die Ausstellungen können mit einer Mund-Nase-Bedeckung besucht werden. Die Info-Schau „Die Reichskanzler der Weimarer Republik. Zwölf Lebensläufe in Bildern" ist bis zum 30. Juni verlängert worden.

Musikschule und Haus Kemnade folgen

Auch die und die Bezirksmusikschulen sind ab dem 11. Mai wieder geöffnet – allerdings ausschließlich für Einzelkurse (gebührenpflichtig). Die Sammlungen des Kunsthistorischen Museums Haus Kemnade, An der Kemnade 10, in Hattingen sowie das Wattenscheider Heimatmuseum Helfs Hof, In den Höfen 37, öffnen ab dem 1. Juni.

