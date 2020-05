Bochum: WAZ präsentiert Autokino am Kemnader See

Bochum Die WAZ lädt ab ab Mittwoch, 6. Mai, ins Autokino am Kemnader See ein. Es gibt nicht nur Filme, sondern auch einen Snack-Service.

Endlich wieder Kino: Die WAZ präsentiert ab Mittwoch, 6. Mai, ein Autokino am Kemnader See. Es wird auf dem Gelände aufgebaut, auf dem sonst das Zeltfestival stattfindet. Betreiber ist die Agentur Lifestyle & Friend aus Dortmund. Zum Auftakt gibt’s eine Ruhrpott-Klassiker: „Bang Boom Bang“ mit Ralf Richter.

Strenge Auflagen

„Gemäß Programm wird jeden Tag ein anderer Film gezeigt“, teilt Veranstalter Holger Schmidt mit. Er musste f, das bis mindestens Anfang Juni am See bleiben wird, in Zeiten von Corona strenge Auflagen beachten: So müssen Autotüren und Fenster geschlossen bleiben, in den Wagen dürfen höchstens zwei Personen aus fremden Haushalten sitzen. Die 20 Mitarbeiter tragen Handschuhe und Mundschutz.

Eventkino wird geboten

„Wir machen aber nicht nur ein Auto-, sondern auch ein Eventkino“, verspricht Schmidt. Snacks und kalte Getränke gehören dazu, um die Filme auf der 200 Quadratmeter großen Leinwand genießen zu können. Blockbuster, Actionfilme, Kultfilme, Klassiker, Familienfilme werden zu sehen sein – von „Dirty Dancing“ über „Pulp Fiction“ und „Joker“ bis zu „Die Eiskönigin“ und „König der Löwen“ ist allerhand dabei. Das Kinoprogramm wird jeweils am Sonntag veröffentlicht.

Essen wird "frei Auto" geliefert

Food & Drinks gibt’s als Drive-In- oder als Lieferservice. Entweder kann man bei der Einfahrt auf das Gelände seine Bestellung selbst abholen. Oder man lässt sie sich zum Auto bringen. Die Bestellungen der Selbstabholer müssen zuvor über den Online-Shop gebucht und bezahlt werden. „Druckt die Bestellung aus und gebt diese am Drive-In ab, Ihr bekommt umgehend Eure Packages“, verspricht Schmidt.

Zahlung nur mit EC-Karte

Für den Lieferservice gilt: Bei der Anfahrt wird eine Bistrokarte hinter den Scheibenwischer geklemmt, die man ausfüllen kann. Per Warnblinklicht wird das Personal aufmerksam gemacht, bis zum Filmbeginn werden die Bestellungen zum Auto gebracht. Zahlung nur mit EC-Karte.

WC im Freizeitzentrum Kemnade

Das Gelände, eine 3,7 Hektar große „Wiese“ unterhalb des Freizeitbades Heveney an der Hevener/Seestraße wird mit Pylonen und Traversen abgesperrt und strukturiert, Mitarbeiter des Autokinos weisen die Einfahrenden ein. Bis zu 439 Autos finden Platz. Während der Film läuft, müssen der Motor ausgeschaltet und das Licht gelöscht sein.

Und wenn man selbst mal muss? „Es stehen die WC-Anlagen der Freizeitbetriebe Ruhr inklusive Handwaschbecken zur Verfügung“, sagt Schmidt. Wichtig: Wer während des Film das Auto verlassen will, muss Mundschutz anlegen.

Kfz-Service wird auch organisiert

Sogar an einen Kfz-Service wurde gedacht: Es stehen eine Autobatterie und Starterkabel zur Überbrückung bereit, wenn die Karre nicht mehr anspringen will.

Los geht’s, wie gesagt, am Mittwoch, 6. Mai, um 19.30 Uhr. Zur Eröffnung wird Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann den Startknopf drücken. Die Moderation des Abends übernimmt Comedian Erasmus Stein, der auch die Comedy-Eevents moderieren wird, die in den nächsten Tagen folgen sollen. Der erste Witze-Abend steigt am 15. Mai: „Lachen am Steuer“ mit Ingo Appelt, Hennes Bender und „Ausbilder Schmidt“.

Peter Thorwarth kommt zur Premiere

Ein weiterer prominenter Gast zur Eröffnung des neuen Autokinos auf der Stadtgrenze Bochum/Witten ist der Regisseur von „Bang Boom Bang“, Peter Thorwarth. „Aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens bitte frühzeitig vor Ort sein“, so Holger Schmidt. Der Einlass erfolgt 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn (ab ca. 19.30 Uhr), der Filmstart erfolgt nach Einbruch der Dunkelheit.

Tickets (9,90 Euro pro Person) gibt ausschließlich online unter www.autokino-kemnadersee.de.

>>> Info: WAZ verlost Karten

Für die Premieren-Vorstellung des von der WAZ präsentierten Autokinos am Kemnader See am Mittwoch, 6. Mai, verlost die WAZ 2 x 2 Tickets inkl. Snacks.

Zeitungsleser und User auf waz.de können über die Internetadresse waz.de/eventkino am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner werden am Mittwochmorgen, 6. Mai, per Email benachrichtigt.

