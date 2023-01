Bochum: Werner Markt soll zentraler Treffpunkt werden

Bochum Stadtteilbüro Bochum informierte Bürger bei Spaziergang über den Umbau des Werner Marktes. Die Highlights sollen Jung und Alt anlocken

Der Umbau des Werner Marktes schreitet voran. Bei einem öffentlichen Spaziergang über die Baustelle berichteten Helga Beckmann vom Stadtteilmanagement "Werne Langendreer-Alter Bahnhof" (WLAB) und Stadtplaner Dominik Heers über die Fortschritte des neuen Marktplatzes und der Wege zum Stadtteilladen und zur Wittekindstraße.

Insgesamt versammelten sich rund 15 Teilnehmende, darunter auch Bezirksbügermeister Dirk Meyer, Bezirksvertreterin Beate Scheffler (SPD) sowie der Langendreerer Stadtteilmanager Karsten Höser.

Helga Beckmann führte die Tour, die an der Werner Heide begann. Dort ist bereits die zentrale Treppenanlage auf den Marktplatz sichtbar, die später zum Beispiel in der auch als kleine Bühne genutzt werden kann.

In der Mitte des Platzes ist schon der gelbe Sockel der "längsten Bank Wernes" aufgebaut, die Holzauflage folgt erst am Ende der Baumaßnahme. "Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass auf dem Platz neue Bäume gepflanzt werden in nachhaltigen Baumrigolen, die Regenwasser halten", informierte Stadtplaner Heers.

Weiter ging es am Rande des Markplatzes. Hinter der alten Platanenallee ist die spätere barrierefreie Wegeführung hoch zum Amtshaus und Stadtteilladen erkennbar. Die Wege werden als Rampen mit Geländer angelegt und von Beeten gerahmt. "Man schaut von hier oben auf den Platz. Balkon nennen wir Planer das ", so Heer.

Pumptrack auf dem neu gestalteten Werner Markt soll Kinder und Jugendliche anziehen

Auf anderen Seite des Werner Marktes eröffnete sich der Blick auf den fertigen Pumptrack. Es handelt sich dabei laut Hersteller um einen "geschlossenen Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen. Die Geschwindigkeit wird beim Fahren auf einem Pumptrack ausschließlich durch Gewichtsverlagerung und gezielte Zieh- und Drückbewegungen aufgebaut."

Die Entscheidung für den Pumptrack fiel in Werne auf Basis eines jahrelangen Beteiligungsverfahren mit der Bürgerschaft. Der Fahrradparcours eignet sich auch für andere Fahrzeuge wie Roller oder Skateboards. Das Gute an dem Pumptrack sei, dass er sowohl von kleineren Kindern als auch für Jugendliche interessant sein dürfte, erläuterte Helga Beckmann. "Das Ganze wurde in drei Tagen gebaut mit 25 Lastwagenladungen. Rund 15 junge Menschen haben dann alles per Hand modelliert", schilderte sie. Am Rande des Parcours werden Sitzbänke eingelassen.

Wege führen durch eine Obsthain und werden für Fahrradfahrer ein Gewinn sein

Zuletzt stellte das Stadtteilmanagement die neuen Wege vom Werner Markt bis hin zur Wittekindstraße vor, die durch einen Obsthain führen und mit dem Fahrrad befahrbar sein werden. Für das Ehepaar Sabine Wilz (43) und André Müller (45) ist dieser Weg ein echter Ansporn, bald mit neuen E-Bikes zur Arbeit nach Witten zu fahren. "Das hört sich sehr vielversprechend an. Es wäre die perfekte Möglichkeit, sich die 18 Kilometer mit dem Auto zu sparen", so Wilz. Auch Anwohner Olaf Heidbüchel (55), seit 15 Jahren Werner Bürger, stimmte der Spaziergang an der Baustelle Werner Markt zufrieden. "Das hier ist ist der krönende Abschluss. ", sagte er.

Neuer Werner Markt wird dieses Jahr noch nicht zum Standort der Bürgerwoche Ost

Die Bürgerwoche Ost Anfang Juni wird noch nicht auf dem neu gestalteten Werner Markt stattfinden, sondern ist unter anderem im Werner Park geplant.

Der Werner Marktplatz ist wichtiger Bestandteil des Rahmenplans "Grünes Rückgrat Werne", der die zentralen Grün- und Freiräume des Stadtteils miteinander vernetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum