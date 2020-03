Bochum: Wieder Wirbel ums Uni-Center in Querenburg

Bochum-Querenburg. Erneut Kritik am Betreiber des Uni-Centers in Bochum: Stadt und SPD vermissen ein Entwicklungskonzept. Der Eigentümer weist den Vorwurf zurück.

Seit vielen Jahren heißt es, im Uni-Center in Bochum-Querenburg tue sich bald was. Wirkliche Verbesserungen sind bisher aber kaum zu erkennen. Im September schöpften Stadt Bochum und auch die Politik neue Zuversicht, denn ein Gespräch mit einer Vertreterin des Eigentümers aus Berlin sei sehr positiv verlaufen. Sogar ein konkretes Entwicklungskonzept ist damals in Aussicht gestellt worden. Vorgelegt wurde es bislang aber noch nicht.

Stadt Bochum und SPD vermissen Entwicklungskonzept fürs Uni-Center

Sehr zum Ärger von Axel Schäfer. Das SPD-Bundestagsmitglied kritisiert, dass sich der Betreiber des Uni-Centers, Aroundtown, nicht an Abmachungen halte. „Das Konzept sollte im Februar vorliegen, damit es dann im Gestaltungsbeirat im März präsentiert werden kann.“ Geschehen sei nichts. Im Gegenteil, weitere Geschäfte seien inzwischen geschlossen: das Restaurant Summa cum Laude, die Pizzeria Kono, der Friseur und die Postbank. Auch die Kommunikation sei weiterhin schwierig.

Dies bestätigt Stadtbaurat Markus Bradtke. Man habe „große Schwierigkeiten“, Verantwortliche in Sachen Uni-Center zu erreichen. Schon 2018 sei versprochen worden, „zeitnah“ ein Entwicklungskonzept vorzulegen. Das habe letztlich ein Jahr gedauert. Im September dann sei die Stadt über das, was im Uni-Center passieren soll, informiert worden. Der Inhalt wird nach wie vor streng vertraulich behandelt – wie unter allen Beteiligten vereinbart.

Vereinbart sei aber auch gewesen, so Markus Bradtke, dass „man zur Jahreswende dann auf uns zu kommt.“ Bislang sei bei der Stadt allerdings „nichts Konzeptionelles eingegangen“. Der Stadtbaurat vermisst „das nötige Maß an Verbindlichkeit“ und „kann die Enttäuschung von Axel Schäfer nachvollziehen“.

Stadt bietet weiter ihre Unterstützung an

Gleichwohl zeige sich die Stadt weiter gesprächs- und unterstützungsbereit. „Der Standort Uni-Center ist ja sehr wichtig“, sagt Markus Bradtke. Die Kommunikation mit dem Eigentümer des Uni-Centers sei zwar „nicht gut, aber so gut wie jetzt war sie noch nie.“

In Berlin reagiert man irritiert auf die Vorwürfe aus Bochum. „Die Behauptungen entsprechen nicht den Tatsachen“, teilt Katrin Petersen, Pressesprecherin von Grand-City-Property (GCP), mit. Ohnehin sei die GCP Eigentümer des Uni-Centers, nicht Aroundtown, stellt Petersen fest. Aroundtown Commercial Properties (ATCP) sei im Uni-Center mit der Entwicklung und Verwaltung des Gewerbebereichs beauftragt.

In der Abstimmung des Entwicklungskonzepts sei mit allen Teilnehmenden (Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung) ein Zeitplan vereinbart und u.a. klar gesagt worden, „dass der Gestaltungsbeirat eingebunden wird, sobald der Vertrag zur Generalplanung unterzeichnet wurde“. Katrin Petersen: „Die Unterzeichnung des Generalplanungsvertrags wurde für das erste Quartal 2020 festgelegt. Insofern stand ein Termin im Gestaltungsrat zu Anfang März auch nie zur Debatte. Wir bewegen uns voll im vorgesehenen Zeitplan.“

Mit Herrn Axel Schäfer habe zuletzt am 26. November 2019 eine Vertreterin des Asset-Managers ATCP (SPD) „ausführlich zusammengesessen und über den aktuellen Stand im Uni-Center gesprochen“, teilt Katrin Petersen mit. „Dabei wurden umfangreiche Informationen ausgetauscht und es wurde auch über den abgestimmten Zeitplan gesprochen.“ Es sei in diesem Gespräch auch eindeutig wiederholt worden, „dass bis zur Unterschrift des Generalplanungsvertrags und der anschließenden Vorstellung im Gestaltungsbeirat keine neuen Informationen verfügbar sind“.

