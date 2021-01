Bochum: Wirte trotzen Corona und eröffnen neues Restaurant

Markus Wagner (li.) und Stefan Hofmann eröffnen am Hellweg in Bochum "Emma's Restaurant".

Bochum Der Altenbochumer Hof ist geschlossen. Trotz Corona wagen die Wirte einen Neuanfang und eröffnen in der Bochumer Innenstadt "Emma's Restaurant".

Die Durststrecke will kein Ende nehmen: In der Gastronomie wird im Frühjahr eine Pleitewelle befürchtet. Just zu dieser Zeit wollen Markus Wagner und Stefan Hofmann neu durchstarten: mit "Emma's Restaurant" in der Bochumer Innenstadt.

"Auch in Corona-Zeiten ist alles möglich. Man muss nur hart genug dafür arbeiten", sagt Markus Wagner. Dass er als Gastronom erfolgreich anpacken und gestalten kann, hat der 49-Jährige hinreichend bewiesen: bis 2013 im Weitmarer Traditionslokal "Hopfengarten" an der Hattinger Straße; seither als Pächter des "Altenbochumer Hofs" an der Wittener Straße.

Vom "Altenbochumer Hof" in die City

Bei beiden Stationen dabei war Stefan Hofmann (38) als Chef in der Küche. So gut der "Altenbochumer Hof" mit seiner Kegelbahn auch lief: "Schon weit vor Corona war uns klar, dass wir gemeinsam etwas Neues aufbauen wollen, möglichst zentral in der City, wo man auch einen Mittagstisch etablieren kann", berichtet Markus Wagner.

Am Hellweg 28-30 wurden sie fündig. Bis Frühjahr 2019 war hier von Familie Casagrande im "Bassano" (heute Wiemelhauser Straße) feinste italienische Kost aufgetischt worden. Im Herbst 2019 folgte der Ex-G-Data-Manager Dirk Hochstrate, der sich mit dem "Little Okinawa" und japanischen Spezialitäten einen Lebenstraum erfüllen wollte - und das Lokal nach nur wenigen Monaten schloss.

Lokal ist nach der Tochter des Kochs benannt

Länger bleiben wollen Markus Wagner und Stefan Hofmann. Zum Jahreswechsel war Feierabend in Altenbochum. Namensgeberin ist die fünfjährige Tochter von Stefan Hofmann. "Weil sie wegen Corona nicht in den Kindergarten konnte, war sie häufig bei uns und hat immer mächtig die Chefin herausgekehrt", schmunzelt der Papa. "Irgendwann dachten wir uns: Dann soll unser neues Restaurant auch nach Emma benannt werden."

Keine Experimente soll es bei den Speisen geben. Klassiker wie Schnitzel und Steaks werden ebenso auf der Karte stehen wie internationale Gerichte, darunter als Vorspeise der spanische Schafskäse Manchego, "im Schinkenmantel gegrillt und mit Honig-Chili-Sauce verfeinert: ein Knaller!", verspricht Markus Wagner.

Hoffen auf Altenbochumer Stammgäste

Klar, dass die "Emma"-Macher auch auf etliche Stammgäste aus dem "Altenbochumer Hof" zählen. Was aus seinem alten Lokal wird, ist laut Wagner noch ungewiss.

