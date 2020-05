Bochum: Yoga gegen Stress und Einsamkeit in der Coronakrise

Seit mittlerweile fast sieben Wochen ist das öffentliche Leben bundesweit auf ein Minimum an Möglichkeiten beschränkt. Trotz erster Lockerungen der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ist an Normalität – zumindest an das, was dieser Begriff noch vor ein paar Monaten bedeutete – vermutlich noch lange nicht zu denken.

Maßnahmen sind wichtig, die das Immunsystem unterstützen

Für viele Menschen stellt dieser Umstand einen dramatischen Einschnitt im Alltag dar: Homeschooling, Sorge vor Ansteckung, finanzielle Engpässe und Existenzängste sind nur einige der durch die Pandemiebekämpfung verursachten Nebenwirkungen.

„All diese Sorgen führen zu Unsicherheit, Stress, Einsamkeit und ironischerweise kann genau das eine Schwächung des Immunsystems bewirken“, erklärt die Bochumer Yogalehrerin Ninja Weber, Leiterin des Kashi Yoga Sangam, die Bredouille. All das, was eigentlich Menschenleben retten soll, wächst sich zu einer nicht minder gefährlichen Bedrohung für eben jene aus.

Yoga kann wertvolles Mittel sein

Hier kann Yoga ein wertvolles Mittel sein, das Immunsystem auf vielfältige Weise zu unterstützen: Körperübungen kräftigen, Atemübungen schenken Energie und Meditation beruhigt und entspannt. „All dies wirkt sich positiv auf Wohlbefinden und Widerstandskraft des Körpers aus und schenkt mehr Ruhe und Gelassenheit“, so Shivapriya, wie Weber sich selbst nennt.

Das erste Online-Yogafestival Auch ihre musikalischen Fähigkeiten präsentiert Weber bald im virtuellen Raum: Mit ihrer Band ist sie Teil des ersten Online-Yogafestivals, welches unter dem Titel „Stay strong – Shine on“ vom 1. bis zum 10. Mai mit verschiedenen Aktionen für die ganze Familie aufwarten wird. Weber und ihre Band werden im Rahmen des Festivals am 9. Mai um 19 Uhr ein Mantrakonzert im Livestream präsentieren. Die Teilnahme am Festival ist kostenlos und bietet u.a. mit Workshops, Lesungen, Konzerten von zahlreichen Yogalehrerinnen und -lehrern aus dem gesamten Bundesgebiet ein umfangreiches und buntes Programm. Alle Infos zum Festival sind zu finden unter www.yoga-online-festival.de.

Da ihre Einrichtung jedoch auch von der Maßnahme der allgemeinen Geschäftsschließungen betroffen ist, musste die Studiobesitzerin umdenken: „Im Kashi haben wir in kurzer Zeit auf die neue Situation reagiert und unsere Kurse in den virtuellen Raum verlegt“, erklärt die Heilpraktikerin ihr aktuelles Konzept, „So ist es uns als Community möglich, weiterhin in Kontakt zu sein, zusammen Yoga zu machen, zu lachen und uns auszutauschen.“

Yoga-Festival fiel aus

Gerade der persönliche Austausch ist es, die Begegnung, das Beisammensein, was aktuell am stärksten fehlt. So musste beispielsweise das Yoga-Festival „Flow & Grow“, welches eigentlich Mitte März an der Jahrhunderthalle Bochum stattgefunden hätte, im Zuge der Virusbekämpfung abgesagt werden. Einen Nachholtermin soll es, laut Website des Veranstalters, zwar im nächsten Frühjahr geben, doch nichtsdestotrotz ist diese Absage – so richtig sie auch ist – ein trauriges Ereignis innerhalb der Community.

Ninja Weber gibt Yoga-Kurse online. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Auch hier kann Online-Yoga zumindest teilweise helfen. Natürlich können Shivapriyas Kurse diesen Wegfall an persönlichen Begegnungen nicht restlos ersetzen, dessen ist sich auch Weber bewusst, aber „zumindest können wir uns als Gemeinschaft jetzt online weiter treffen, so wie wir uns im Kashi oder eben auf dem Festival getroffen hätten.“

Sieben unterschiedliche Online-Kurse

Insgesamt sieben verschiedene Kurse bietet Shivapriya online an, für Einsteiger und Fortgeschrittene. Und das neue Angebot scheint gut angenommen zu werden – Ausgleich, Entspannung, innere Ruhe, all dies wird gerade heute wohl noch dringender gesucht als zuvor. „Ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass Yoga so tragfähig ist und viele Menschen dadurch Unterstützung finden können“, resümiert Shivapriya und freut sich über den Anklang.

Wer sich für ihre Online-Kurse interessiert, ob Neueinsteiger oder Yoga-Veteran, der findet unter www.kashi-yoga-sangam.de weitere Informationen und Neuigkeiten.