Bochum: Zum Stadtjubiläum gibt's jetzt eine Info-Offensive

Bochum Die Info-Offensive zum großen Jubiläum "700 Jahre Bochum" startet. Unter anderem entsteht ein Fortsetzungsroman, an dem jeder mitschreiben kann.

700 Jahre Bochum – das muss gefeiert werden! Auch wenn sich wegen des Lockdowns und dessen möglichen Folgen manches noch nicht exakt voraussagen lässt, so steht doch eines fest: Die Stadt und die Bürger/innen haben sich zum Jubiläum der Stadtgründung anno 1321 viel vorgenommen.

Info-Katalog zum Stadtjubiläum wird in Bochum verteilt

Das verrät der Blick in den 60 Seiten starken Jubiläumsplaner, den BO-Marketing aufgelegt hat, und der nun großflächig verteilt wird. Eigentlich waren die Geschäfte in der Innenstadt für die Auslage vorgesehen, weil sie wegen Corona geschlossen bleiben, werden nun unter anderem Tankstellen und Bäckereien bemustert.

Eine App informiert über die Bochumer Aktivitäten

Der Katalog im Format DIN-A-4 ist kostenlos und fasst über 130 zusammen: von der Festwoche im Juni und den vielen Veranstaltungen, die sich die Bochumer ausgedacht haben, bis zur Beschreibung einer App, mit der jeder die Stadt auf neue Weise erleben kann.

Jahresplaner mit Bochumer Aktivitäten wird regelmäßig ergänzt

Ebenfalls im Programm: Eine Bochumer Fortsetzungsgeschichte, die von dem bekannten Kabarettisten und Autor Frank Goosen begonnen und von über 100 Bochumern und Bochumerinnen weitergeschrieben werden soll.

Die 700-Jahr-Aktivitäten werden nicht nur in der analogen Welt bekannt gemacht, alles und noch viel mehr spielt sich auch im Internet ab. Auf www.bochum-700.de gibt's stetige Aktualisierungen.

Für den Schreibpool zum Stadtjubiläum muss man sich anmelden

Auf der Website kann man sich auch am Fortschreiben der Frank-Goosen-Geschichte beteiligen: Mit einer E-Mail an fortsetzungsroman@bochum-marketing.de werden Interessenten in den Schreibpool aufgenommen und erhalten von Bochum Marketing die Spielregeln sowie einen Termin, an dem die bis dahin erdachte Geschichte im Mail-Postfach landet.

