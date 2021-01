Bochum: Zwei neue Todesfälle - Inzidenz wieder kurz vor 100

Die Corona-Zahlen in Bochum weisen wieder nach oben. Am Dienstag wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Der Inzidenzwert steht knapp vor 100.

In Bochum sind am Dienstag zwei weitere Corona-Tote zu beklagen. Wie die Stadt mitteilt, starben eine Frau und ein Mann (beide 80) im St.-Josef-Hospital und im Knappschaftskrankenhaus Langendreer an den Folgen von Covid 19. Insgesamt starben in Bochum damit nun 121 Menschen an (79) oder mit Corona (42).

Die Corona-Zahlen in Bochum weisen wieder nach oben. Binnen 24 Stunden verzeichnete das Gesundheitsamt 64 neue Ansteckungen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich damit auf 9564. Davon gelten 8891 Frauen und Männer (+46) als genesen.

Corona in Bochum: Inzidenz jetzt bei 98,8

Aktuell verzeichnet die Stadt 552 Infizierte: 16 mehr als am Montag. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) ist fast wieder zweistellig: Sie steigt von 86,2 auf 98,8.

Weitgehend unverändert ist die Situation in den Krankenhäusern. 124 Covid-19-Patienten (-2) müssen in den Bochumer Kliniken versorgt werden. Auf den Intensivstationen werden 31 Erkrankte (2) behandelt, davon werden 22 künstlich beatmet.

