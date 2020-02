Im vergangenen Jahr starben in Bochum zwei Menschen im Straßenverkehr. Am 31. Juli kollidierte ein Kradfahrer (69) am Harpener Hellweg/Kornharpener Straße mit einem Pkw. Unfallursache: ein Abbiegefehler der Pkw-Fahrerin.

Am 12. Oktober wurde ein Pedelec-Fahrer (84) am Castroper Hellweg/Sodinger Straße von einem abbiegenden Pkw erfasst. Er starb im Krankenhaus.