Bochumer (76) stürzt mit Krankenfahrstuhl: Krankenhaus

Bochum Nach einem Sturz mit seinem Krankenfahrstuhl ist ein 76-Jähriger in Bochum ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es war ein Alleinunfall.

Senior aus Bochum verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Krankenfahrstuhl

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei befuhr der Mann am Sonntag (7.) gegen 9.30 Uhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl die Keilstraße in Richtung der Straße "Auf dem Pfade". In Höhe der Hausnummer 51 verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte nach eigenen Angaben ohne Fremdeinwirkung zu Boden.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt.