Bochumer Abiturienten müssen Abi-Feier-Planung überdenken

Bochum. Die Corona-Krise erschwert die Finanzplanung für Abschlussfeiern von Abiturienten in Bochum. Waffelverkauf oder Flohmarkt fallen einfach flach.

Eigentlich stand schon alles fest: Der wohl schönste Tag ihrer Schullaufbahn – der Tag der Abiturfeier – sollte im Saalbau in Witten stattfinden. So hatte es die Stufe von Melda Atay in einer Abstimmung beschlossen, genau wie das Motto: „BacABI – 12 Jahre Rum“. Ein reichhaltiges Buffet war geplant und auch für die Finanzierung gab es jede Menge Ideen. „Ich hatte mich für Waffelverkäufe in den Schulpausen eingetragen“, erzählt die Schülerin der Graf-Engelbert Schule (GES), die in wenigen Wochen ihre Abi-Prüfungen schreibt.

Veranstaltung musste storniert werden

Doch aus der Feier im Saalbau wird ebenso wenig wie aus den Waffelverkäufen. „Wegen der Corona-Krise mussten wir die Location stornieren und können auch keine Waffeln verkaufen“, sagt Atay geknickt. Ganz ausfallen soll – eine Veranstaltung auf einer Wiese unter freiem Himmel ist als Alternative geplant – doch die Finanzierung stellt die Abiturienten vor Herausforderungen. Denn die bekannten Wege wie Sponsoring, Flohmarkt und Kuchenverkäufe sind derzeit nicht möglich.

Sponsoren abgesprungen

„Sponsoren sind abgesprungen, weil die Corona-Krise sie in Finanznot gebracht hat“, sagt Luca Marchetti, Schülervertreter an der GES. Es sei nicht absehbar, ob im kommenden Sommer eine Feier stattfinden könne, deshalb sei eine langfristige Planung unmöglich. „Viele sind unmotiviert, überhaupt Geld zu sammeln, weil nicht feststeht, ob wir eine Feier machen dürfen“, sagt der Schüler. Um dennoch eine Finanzierung für eine wie auch immer geartete Feier auf die Beine zu stellen, haben die Abiturienten die Eltern um Spenden gebeten und eine Fundraising-Aktion gestartet.

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Marchetti erklärt: „Für „Fundmate“ verkaufen wir nachhaltige Produkte wie Socken, Trinkflaschen und Mützen und bekommen einen Anteil vom Erlös.“ So sei ein kleiner Grundstock an Geld zusammengekommen. Auch an anderen Schulen fordert die Coronakrise die Abiturienten in Sachen Finanzplanung: „Eigentlich wollten wir im Ruhrcongress feiern, aber das wird nicht möglich sein“, sagen Stufensprecher Kingsley Marcinek und Planungskomiteemitglied Aliyah Gergs vom Goethe Gymnasium. Selbst wenn im Juni die Regeln so sein sollten, dass eine Feier möglich wäre, vermutet Marcinek: „Es wird zu kurzfristig sein, noch eine Feier auf die Beine zu stellen.“

Geld wieder zurückgezahlt

Für ausgefallene Abschlussfahrten haben die Schüler ihr Geld bereits zurückerhalten, ähnlich könnte es im Falle der Abi-Feier aussehen. „Wir sammeln 80 Euro ein, wenn es keine Feier gibt, gibt‘s das Geld zurück“, sagt er. Am Goethe Gymnasium hat man ebenfalls die Eltern mit ins Boot geholt: „Wir verkaufen T-Shirts an die Eltern, mit denen sie zeigen können, dass sie stolz auf uns sind“, sagt der 18-Jährige.

+++ Hier geht es zu unserem aktuellen Corona-Blog +++

An der Heinrich-von-Kleist Schule ist derweil ein Online-Flohmarkt in Planung, ein weihnachtliches Grillen auf dem Schulhof sollte noch Geld einbringen – wurde aber abgesagt. „Das Sommerfest, auf dem wir eine Tombola machen wollten, ist auch ausgefallen“, sagt Brian-Luca Kaminski, Leiter des Abi-Planungskomitees. Seine Stufe wollte den Abschluss in der Ruhr-Universität feiern, die aktuelle Planung sieht die Zeugnisvergabe in der schuleigenen Turnhalle vor. „Wir möchten das nach amerikanischem Vorbild wie einen Prom gestalten“, erklärt Kaminski. Im Anschluss wolle man – wenn möglich – die Disko „Matrix“ buchen.

Noch einmal Danke sagen

Vor Ausbruch der Coronakrise, konnten die Schüler dafür bereits Geld sammeln: „Wir haben Caterings, zum Beispiel für die Lehrerschaft, gemacht. Dadurch sind 1500 Euro zusammengekommen“, so Kaminski. Bei angesetzten 26.000 Euro für eine Feier in der Ruhr-Uni reicht das nicht, auch die 10.000 Euro für eine Feier in der Schule sind noch nicht zusammen. müssen daher tiefer in die Tasche greifen: „Jeder zahlt 200 Euro“, sagt Kaminski.

Zwar hätten sie glücklicherweise bereits eine Vorabi-Feier im „Raum 1“ gehabt, Enttäuschung angesichts einer eingeschränkten Abi-Feier herrscht unter den Schülern dennoch: „Es ist uns wichtig, das Gemeinschaftsgefühl als Stufe noch einmal zu erleben und Familie, Freunden und Lehrern für die vergangenen Jahre Danke zu sagen“, sagt Kaminiski.

>>>Zeugnis im Schichtsystem

Auch die 2020-Abiturienten mussten im Juni ihre Abschlussfeiern unter Corona-Auflagen durchführen. So fanden manche Zeugnisübergaben beispielsweise im Schichtsystem statt.

Typische Wege zur Finanzierung von Abschlussfeiern sind neben Waffelverkäufen und Caterings sogenannte Vorabi-Feiern, bei denen in Kooperation mit Diskotheken ein Teil des Eintrittsgeldes für den Abiball gesammelt wird.

Mehr Berichte aus Bochum lesen Sie hier