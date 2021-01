Bochumer Ehepaar vermietet Miniwohnwagen an Campingfreunde

Bochum-Weitmar. Die Bochumer Corinna Klimmek und Frank Divjak vermieten Minicamper. Der 480 Kilogramm schwere „Kulba Rebel“ ist das Schmuckstück der Flotte.

Corinna Klimmek ist Camping-Fan, und das schon von klein auf. Ihr Mann Frank Divjak hat zwar in seiner Jugend schon mal gezeltet – aus einer Campingfamilie kommt er aber definitiv nicht. Was also, wenn die Ehefrau seit Jahren vom Verreisen mit dem Wohnwagen schwärmt? Divjak, der beruflich aus der Wirtschaft kommt, hat dann geantwortet: „Ja Schatz, wir können einen Wohnwagen kaufen. Aber damit er nicht nur herumsteht, könnten wir ihn doch vermieten.“

So entstand „CoriVan“ - eine Wohnwagenvermietung. Aber nicht irgendeine: Klimmek und Divjak bieten mit dem Modell „Kulba Rebel“ einen Miniwohnwagen an. „Der Kulba ist unser Schmuckstück“, sagt Divjak und öffnet die Tür des kompakten Anhängers im Teardrop-Design. Mit 3,75 Metern Länge, einem Leergewicht von 480 Kilogramm und einer Höhe von 1,89 Metern kommt der Miniwohnwagen daher. „Weil er so leicht ist, darf man ihn sogar ohne Anhängerführerschein fahren“, sagt der 40-Jährige, der seit Ende 2019 mit seiner Frau Wohnwagen vermietet.

Eine Bochumer Flotte aus drei Wohnwagen

„Er wurde in Lettland handgefertigt, ist aus Holz und hat eine Solaranlage auf dem Dach, über die der Kühlschrank betrieben wird“, erzählt Divjak weiter. „Um in einem Miniwohnwagen Urlaub zu machen, muss man sich schon gut verstehen“, gibt Divjak zu. Doch viele empfänden das Bett im Miniwohnwagen geräumiger als in einem Hotelzimmer.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Nur an die Begrenzung von oben muss man sich eben gewöhnen, dafür riecht es aber schön nach Holz“, sagt Divjak. Ausgelegt ist der Minicamper für zwei Personen, durch ein Vorzelt aber für bis zu vier erweiterbar. Klimmek und Divjak waren mit dem Miniwohnwagen selbst schon in Italien, Slowenien, Österreich und Italien unterwegs. Im September dieses Jahres wollen die beiden den Wagen in die Dolomiten ausfahren. Gäste haben ihn schon in die Eifel, nach Tirol aber auch bis an die Cote D’azur gebracht.

Ausgelegt für Off-Road-Fahrten

„Er ist super für Einsteiger, weil er sich so leicht rangieren lässt und auch für Off-Road-Fahrten ausgelegt ist“, meint Divjak, der mittlerweile selbst vom Camping-Fieber angesteckt wurde. Man merke das Gewicht am Auto kaum. Der Urlaub im Miniwohnwagen sei ein richtiges Abenteuer. „Weil der Kulba so klein ist, kann er auch auf Waldwege gezogen werden“, sagt Divjak. Viele Gäste übernachteten auch auf Parkplätzen, auf denen dies erlaubt sei. „Man findet sie über die Website park4night“, informiert Divjak.

Wassertank, Spüle und Kühlschrank bietet der Anhänger, auch Besteck und Töpfe gehören zum Inventar des silber-schwarzen Minicampers. Dachbox, Pop-Up-Duschkabine, Hängematte oder Reisespiele kann man dazu buchen. Das Bett lässt sich tagsüber zu einem Sofa umfunktionieren. „Durch die Pandemie war die Anfrage so groß, dass wir vermutlich noch einen Kulba anschaffen werden“, sagt Divjak.

Hohe Anfrage verzeichnet

Schon im letzten Sommer musste aufgrund der hohen Anfrage der dritte Wohnwagen her. Auch für Ostern ist die Flotte schon ausgebucht. Etwa 16.000 Euro kostet der Miniwohnwagen in der Anschaffung mit der einfachsten Ausstattung. „Wir haben unabhängig von der Saison dieselben Preise für unsere Mieter“, sagt Divjak.

Die Mindestanmietungsdauer beträgt drei Tage, in den Sommermonaten eine Woche. „Auch wenn man normalen Camping-Urlaub schon kennt, mit einem Miniwohnwagen zu verreisen ist wirklich etwas anderes“, ist sich Divjak sicher. Sein Tipp: „Einfach trauen. Das habe ich schließlich auch gemacht“, sagt Divjak und lacht.

Infobox: Details zur Vermietung

Die Vermietung kostet pro Tag 50 Euro, ab 14 Tagen gibt es einen Rabatt von 10 Prozent. Ein Pauschalpreis für Gasflasche und Reinigung von je 20 Euro kommt hinzu.

In jedem Gefährt der Flotte liegt ein Logbuch. Damit soll ein Reiseführer von und für Camper entstehen. Ebenso erleichtert ein zusätzliches Kochbuch den Start in die Campingküche.

Weitere Informationen gibt es unter: www.corivan.de.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier