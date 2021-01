Bochumer fischt alten Wehrmachtshelm aus dem Stadtparkteich

Skurriler Fund im Stadtparkteich Bochum: Patrick Lambertus (re.) hat einen verrosteten Wehrmachtshelm geborgen und ihn dem Leiter des Stadtarchivs in Bochum, Kai Rawe (li.), übergeben.

Bochum Der Stadtparkteich in Bochum ist ohne Wasser, er wird saniert. Auf seinem Grund findet sich allerhand, auch ein Wehrmachtshelm nebst Munition.

Stadtarchivar Kai Rawe hat in seiner beruflichen Laufbahn schon manches Artefakt aus der Vergangenheit in Händen gehalten. Das, was ihm jetzt auf den Tisch gelegt wurde, war dem Historiker aber noch nicht untergekommen: ein verrosteter Wehrmachtshelm. Noch ungewöhnlicher war der Fundort: der zurzeit leer gepumpte Bochumer Stadtparkteich. „Ein höchst skurriler Fund“, befindet Rawe.

Stadtparkteich in Bochum wird bis Sommer saniert

Herbei geschafft hat den Helm der Bochumer Patrick Lambertus. Der Filmemacher und Journalist betreut seit Jahren das Video-Portal „Bochumschau“; um Themen aufzutun und film festzuhalten, ist Lambertus ständig in der Stadt unterwegs. Als er von den Arbeiten am Stadtparkteich hörte, rückte er mit der Kamera aus. Bekanntlich wird der Gondelteich, der in Wahrheit ein Regenrückhaltebecken ist, bis zum Sommer grundsaniert, und die Fische umzogen.

Schrottteile lagen auf dem Grund des Bochumer Stadtparkteiches

Am Grund des entwässerten Teichs stieß Filmemacher Lambertus auf den Wehrmachtshelm, ein verrostetes Überbleibsel aus der Kriegszeit. Nicht das einzige Fundstück, denn kamen allerhand weitere skurrile Dinge zum Vorschein. Vornehmlich Schrottteile wie rostige Fahrräder, Kinderspielzeug, ein Handy, eine Parkbank wurden sichtbar, aber auch ein Tresor (wenn auch ohne Inhalt) und eben der Soldatenhelm.

Der Helm muss schon lange im Stadtparkteich Bochum gelegen haben

Für Patrick Lambertus mutmaßlich ein Gegenstand von historischem Wert, weshalb der den Helm zum Stadtarchiv trug – besser gesagt, das, was von dem Stahlhelm übrig war. „Einige Jahrzehnte muss der Helm im Teich gelegen haben, denn das Material war nicht nur verrostet, sondern auch porös, sodass ein paar Stücke herausbrachen, als ich ihn aus dem Schlick zog“, berichtet Lambertus.

Auch der Ledergurt, der sich am Helm befand, zerbröselte, als der Finder ihn vom Dreck zu befreien versuchte. Die Munition, die der Filmemacher ebenfalls fand, übergab er der Polizei.

Stadtarchiv will alten Wehrmachtshelm konservatorisch bearbeiten

Der Stadtarchivar ordnete den Helm wegen dessen typischer Form der Wehrmacht zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zu. „Er ist kein Unikat und hat deshalb keinen besonderen finanziellen Wert“, so Kai Rawe. Stahlhelme wie dieser wurden im Krieg in Massen hergestellt, deshalb sehe das Stadtarchiv davon ab, ihn aufwändig zu restaurieren. Man werde ihn aber konservatorisch bearbeiten, damit der Verfall nicht weiter voranschreitet.

Für die Stadt allerdings sei der Fund von Bedeutung, da er „die konkrete illustriert“, erklärt Rawe. Er appelliert er an die Bürgerinnen und Bürger, bei Funden von augenscheinlich historischer Relevanz immer gerne das Stadtarchiv zu kontaktieren.

"Kriegskinder" brachten viele Fundstücke mit nach Hause

Aus Weltkriegszeiten dürfe dabei nicht mehr viel zusammenkommen. Die meisten Relikte sind über sieben Jahrzehnte nach dem Krieg längst geborgen; zumal in den 1940er und 50er Jahren waren viele „Sammler“ auch in Bochum unterwegs. Die Generation der Kriegskinder brachten bei ihren Streifzügen durch die zerbombte Stadt manches Fundstück mit nach Hause.

Gut möglich, dass auch der alte Helm von irgendeinem Dachboden aus den Weg in den Stadtparkteich gefunden hatte.

>>> Info Wehrmachtshelm im Stadtparkteich Bochum

Weitere Informationen zum Fund des Wehrmachtshelms und der Wiederaufbereitung des Stadtparkteichs finden sich im Internet.

Auskunft gibt der Kurzfilm „Fundstücke im Stadtparkteich“ auf dem Portal „Bochumschau.TV“, das man unter www.bochumschaus.de erreicht.

