Bochumer Jugendtheater bietet Schauspielkurs jetzt online an

Bochum Das Kinder- und Jugendtheater Traumbaum zeigt sich im Lockdown einfallsreich. Die Darstellerkurse für Teenager kommen per "Homeacting" ins Haus.

Der Corona-Lockdown hat die Bochumer Kulturszene zur Untätigkeit verurteilt, aber so ganz stimmt das nicht. Zwar können keine öffentlichen Vorstellungen gespielt werden, was aber nicht bedeutet, dass die Kreativen untätig wären. Frag nach im m Kinder- und Jugendtheater im Kulturmagazin Lothringen werden die beliebten Schauspielkurse umständehalber nun per „Homeacting“ angeboten.

Bochumer Jugendtheater reagiert auf Corona-Krise

Das Wort - angelehnt an den Begriff "Homeschooling" - könnte man mit „Darstellen zu Hause“ übersetzen; in jedem Fall bleibt das Theater Traumbaum wie bereits im vergangenen Jahr mit Angeboten für Kinder und Jugendliche erfinderisch. Denn die Schauspieler Birgit Iserloh und Ralf Lambrecht wollen, dass es für die junge Generation Angebote gibt, in denen die Kreativität gefördert wird.

Schauspielkurse finden aus der Distanz statt

„Das ist wichtig. Besonders in diesen Zeiten, in denen so vieles, das Spaß macht, zum Erliegen gekommen ist“, sagt Birgit Iserloh. Wenn es schon für Erwachsene Personen schwierig sei, einen Ausgleich zu finden, wie sähe es dann bei Jugendlichen aus? „Daher haben wir uns entschieden, die beliebten Schauspielkurse aus der Distanz an zu bieten.“

Zwei Gruppen à zehn Personen werden gebildet

Dass Spielen, Sprechen und körperlicher Ausdruck nicht im persönlichen Kontakt, sondern nur medial vermittelt werden können, wird nicht als Handicap begriffen. Vielmehr soll es auch auf Abstand möglich sein, „Präsenz zu trainieren, Gefühle und Szenarien zu erspüren, und auch einfach mal die ,Sau" raus zu lassen'“, wie Iserloh sagt.

Zwei Gruppen wird's geben, eine für Acht- bis 14-Jährige, die andere für 15- bis 18-Jährige. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt, so soll trotz aller Distanz ein gewisses Ensemblegefühl entsteht.

>>> Termine und weiteren Infos gibt’s per Email-Anfrage an info@theater-traumbaum.de oder unter 0234/8906681.

