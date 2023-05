Bochumer Lukaskirche weiht Hütte ein und feiert ein Fest

Der Vorsitzende der "Stiftung Lukaskirche", Ulrich Wicking, präsentiert auf dem Stiftungsfest in der ev. Gemeinde Altenbochum-Laer die neue Hütte auf dem Vorplatz der Lukaskirche.

Altenbochum Die Stiftung der Lukaskirche in Altenbochum finanzierte neben der Kirchsanierung eine neue Hütte. Zum Dank gab es ein Stiftungsfest für Unterstützer.

"Endlich können wir unseren Mitgliedern und Unterstützern wieder die Anerkennung und den Dank zukommen lassen, die und den sie verdienen", freut sich Ulrich Wicking, Vorsitzender der "Stiftung Lukaskirche". Jetzt - nach dem Auslaufen aller Corona-Bestimmungen - sei es nach drei Jahren endlich wieder möglich das traditionelle Stiftungsfest zu feiern. Dazu luden die "Stiftung Lukaskirche" und das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer wieder alle Spender sowie die Gemeindeglieder zu einem großen Zusammensein rund um die Kirche ein. "Ohne ihre Unterstützung wäre die gesamte ja gar nicht möglich gewesen."

Einweihung der neuen Hütte "Lukas-WunderBar"

Nach einem Gottesdienst anlässlich Christi Himmelfahrt wurde das Stiftungsfest gleichzeitig genutzt, um die neue Hütte "Lukas-WunderBar" auf dem Vorplatz der Kirche einzuweihen. Die Hütte soll der Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Veranstaltungen der Kirchengemeinde werden, wie etwa bei Gesprächsangeboten, Gemeindefesten, Feiern im Advent oder allen anderen Ereignissen, die auf einem Kirchvorplatz stattfinden können. "Die alte Hütte, die dort stand, war etwa 30 Jahre alt und ein absoluter Schandfleck", erklärt Ulrich Wicking. Darum sei die Errichtung einer neuen Hütte unumgänglich gewesen, "jetzt, wo die Kirche nach der Sanierung wieder in vollem Glanz erstrahlt".

Orgelsanierung geht nächstes Frühjahr in den letzten Bauabschnitt

Was demnächst auch wieder voll erstrahlen - oder vielmehr erklingen - kann, sind die Klänge der ältesten Kirchenorgel Bochums. Dank der finanziellen Unterstützung durch die "Stiftung Lukaskirche" werden die Arbeiten nach insgesamt drei Jahren Sanierung im Frühjahr 2024 in die dritte und letzte Bauphase gehen. "Die Orgel wurde gemeinsam mit der Kirche 1899 gebaut und ist somit dann 125 Jahre alt", berichtet Ulrich Wicking. "Es ist eine vollpneumatische Sauer-Orgel mit komplizierten Mechanismen. Wir sind sehr stolz darauf, sie nach Beendigung der Sanierung wieder in den Original-Zustand versetzt zu haben."

Stiftung unterstützt auch Kirchenmusik und Jugendarbeit

Die "Stiftung Lukaskirche" finanziert aber nicht nur Reparaturen oder Baumaßnahmen, sondern unterstützt auch die Jugendarbeit der Gemeinde Altenbochum-Lear sowie die Kirchen-Musik. "Hierzu laden wir dann namhafte Künstlerinnen und Künstler ein, um entweder alternative Gottesdienste zu gestalten oder auch , deren Erlös dann wieder in die Stiftung fließt", erklärt Ulrich Wicking. Ansonsten generieren sich die Gelder der Stiftung durch Spenden, die das ganze Jahr über getätigt werden sowie durch Zinsen des angelegten Stiftungsstocks.

Dieses Jahr sei es noch zu einer ganz besonderen Spende gekommen, ein verstorbenes Gemeindemitglied hatte testamentarisch einen größeren Betrag der Stiftung zugedacht. Und das ist auch gut so, denn der Stiftungsrats-Vorsitzende Wicking hat immer die Arbeit im Blick: "Die Handläufe zu den Emporen könnten mal erneuert werden und wenn das Wetter besser wird, sollten wir das neu zu verfugende untere Mauerwerk der Kirche in Angriff nehmen. Sie ist ein altes Gebäude - da gibt es immer etwas zu tun."

Informationen:

Diese Projekte hat die "Stiftung Lukaskirche" in den letzten Monaten unterstützt:

- Orgelsanierung. Kosten letzter Bauabschnitt: 105.000 Euro.Kosten insgesamt: rund 250.000 Euro

- Schieferbedachung der kleinen Kirchtürme rechts und links. Kosten insgesamt: 35.000 Euro

- Stabilisierung der Kanzel sowie der bleiverglasten Fenster, Montage eines Geländers im Altarraum, Überarbeitung und Reparatur der Türen, Installation einer neuen Heizungsanlage sowie die Komplettierung der Blitzschutz-Vorrichtungen. Kosten insgesamt: rund 20.000 Euro

