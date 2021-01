Eine öffentliche Toilettenanlage - ähnlich wie diese aus den Niederlanden - wünschen sich Lokalpolitiker im Bochumer Süd für das Kirchviertel in Wiemelhausen

Toilette Bochumer Politik kämpft weiter für Toilette in Wiemelhausen

Bochum-Wiemelhausen. Seit 2012 fordert die Politik im Bochumer Süden eine öffentliche Toilette für Wiemelhausen. Nun wird ein weiterer Vorstoß unternommen.

Steter Tropfen höhlt den Stein - so könnte man das Projekt der Bezirksvertretung Bochum-Süd überschreiben, dem Kirchviertel in Wiemelhausen zu einer öffentlichen Toilette zu verhelfen. Insbesondere CDU-Mann Gerd Sauer trieb dieses Vorhaben voran. Nun ist er nicht mehr Mitglied der Bezirksvertretung, gleichwohl lassen die Lokalpolitiker nicht locker und verfolgen weiter Sauers Ziel.

Seit November 2012 wünschten sich die Fraktionen in der konstruktive Unterstützung der Verwaltung bei ihrer Suche nach einem Standort, Kostenklärung und Finanzierungsmöglichkeiten für eine öffentliche Toilette im Kirchviertel, heißt es in einer Anregung, die zur Sitzung des Gremiums am Dienstag, 26. Januar, eingereicht wurde. Aufgesetzt von SPD und den Grünen. Nach WAZ-Informationen unterstützt aber auch die CDU diesen erneuten Vorstoß.

Hoffnung keimte in der Bezirksvertretung auf, als sie von der Stadt Ende 2019

darüber informiert wurde, dass die Verwaltung „die gesellschaftliche und politische Diskussion um das Erscheinungsbild, die Qualität und die Quantität der Toiletten im öffentlichen Raum zum Anlass einer systematischen Auseinandersetzung mit diesem Thema“ genommen habe. Bis Ende 2020 sollte für alle Stadtteile ein Konzept erstellt sein.

SPD, Grüne und CDU wünschen daher einen aktuellen Bericht zum Stand der Planungen bzw. Arbeiten. Zudem liefern sie für gleich einen Standortvorschlag mit: den Parkplatz bzw. die öffentliche Grünfläche an der Ecke Brenscheder Straße / Stiepeler Straße. Dort können sich die Lokalpolitiker auch eine Fahrradabstellanlage und eine Blumenwiese vorstellen. Obendrein erbitten sich die Parteien aus dem Rathaus weiterer Standortvorschläge für öffentliche Toiletten (auch in anderen

Bereich des Stadtbezirkes Süd).

