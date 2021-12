Bochumer sieht Gefahr durch Warnlicht am Gleisübergang

Bochum-Altenbochum. Um sicher über die Wittener Straße in Bochum zu kommen, reicht die grüne Ampeln nicht. Die Bahn hat Vorrang. Ein Großvater findet das gefährlich.

Für Detlef Altenburg war das ein ganz schöner Schock: Da wollte er gerade gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Enkeltöchtern die Wittener Straße auf Höhe der Sparkasse überqueren, da brauste ein aus Richtung Laer kommender Bus heran.

An der Wittener Straße, etwa auf Höhe der Hausnummer 240, halten in der Mitte der Hauptverkehrsstraße mehrere Busse und Bahnen. Nähern sich Bus oder Bahn, springt auf der Mitte des Überwegs eine orangene Warnleuchte an, die signalisiert: Stehen bleiben! Trotz zweier grüner Ampeln muss der Fußgänger also stoppen.

Kein Thema in Verkehrserziehung?

"Ich finde das ziemlich gefährlich. Als der Bus mit ungefähr 25 km/h anfuhr, war die Zwischenampel sogar noch aus!", sagt Altenburg. Der Busfahrer habe nicht besonders auf die Fußgänger geachtet. "Die Kinder konnten nicht verstehen, dass bei zwei grün leuchtenden Ampeln ein Fahrzeug vorbeifahren darf", sagt Altenburg. Er ist sich sicher: Wenn Schulkinder allein in dieser Situation auf dem Übergang gewesen wären, hätte es zu einem Unfall kommen können.

"Meines Wissens nach spielen solche Springlichter in der schulischen Verkehrserziehung keine große Rolle", sagt Altenburg. Kindern sei meist nur eine klassische Rot-Grün-Ampel bekannt. "Ich möchte andere warnen, eine solche Situation kommt ja alle Tage wieder", sagt Altenburg.

Mehr Vorsicht durch Busfahrer

, Fragen zum Springlicht finden sich aber nicht. Auch in weiterem Material, das für Grundschulen online angeboten wird, wird das Thema "Bahn- und Gleisübergang" vor allem im Zusammenhang mit Andreaskreuz, Bahnschranke und dem Betreten von Gleisanlagen aufgegriffen.

Auch, wenn sie die grüne Ampel überfahren dürfen, sollten sie besondere Rücksicht nehmen", sagt Altenburg.

Bogestra reagiert

"Trotzdem nehmen wir natürlich die Schilderung sehr ernst und nehmen das Thema mit in unsere regelmäßigen Gesprächsrunden mit der Stadt Bochum", kündigt Pressesprecherin Sandra Bruns an.

. "Inwieweit tatsächlich der Bus mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h an dieser Stelle unterwegs war, ist natürlich nicht mehr nachzuvollziehen", so die Sprecherin.

Richtlinie für Lichtsignalanlagen

Es sei für einen Laien sehr schwer, Geschwindigkeiten so großer Fahrzeuge richtig einzuschätzen. "Die Richtgeschwindigkeit liegt hier zwischen 15 und 20 km/h", ergänzt sie. Im Normalfall werde das Warnlicht von den Fahrzeuge bei Annäherung automatisch angesteuert.

Auch bei der Stadt Bochum ist die Örtlichkeit nicht als Unfallhäufungsstelle bekannt. In der aktuellen Richtlinie für Lichtsignalanlagen sei das Springlicht als Signalisierung zulässig und werde auch explizit erwähnt.

Mehrere Stellen in Bochum

Diese Lösung komme auch in vielen anderen Kommunen zum Einsatz.

In der Richtlinie heißt es in Bezug auf Querungsanlagen unabhängiger und besonderer Bahnkörper: "Eine mögliche Form der Steuerung ist die Signalisierung mit gelbem Blinklicht, und zwar als Springlicht mit zwei übereinander oder nebeneinander angeordneten Leuchtfeldern." Rechtens ist die Verkehrsregelung allemal. Ob sie auch ungefährlich ist, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Verkehrssicherheit am Bahnübergang

Allgemein gilt: Die Bahn hat immer Vorfahrt. Vor Betreten der Gleisanlagen sollte man sicherstellen, dass sich keine Bahn nähert.

Werden Straßen- und Stadtbahnen auf besonderem Gleiskörper geführt, haben Schienenfahrzeuge ebenfalls Vorrang. An Überquerungsstellen weisen meist optische, taktile und akustische Signale auf die besondere Verkehrssituation hin.