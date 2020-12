Bochumer Superintendent: Weihnachten ist ein "Hoffnungsfest"

Bochum In der Weihnachtspredigt rief Bochums Superintendent Gerald Hagmann die Menschen zu aktiver Nächstenliebe auf. Der WDR sendete live.

In einem Radiogottesdienst, der am 2. Weihnachtstag live von WDR 5 aus der Pauluskirche in Bochum übertragen worden ist, hat betont, dass gerade in diesem Jahr Weihnachten ein Hoffnungsfest sei.

Weihnachten lege "einen Grund für die Menschlichkeit in der Welt. Jene Menschlichkeit, die Gott selbst in die Welt bringt", sagte Hagmann in seiner Weihnachtspredigt.

Bochumer Superintendent: Weihnachten kann die Wirklichkeit verändern

"Wo Menschen nicht nur um sich selbst kreisen, sondern füreinander da sind, einander wahrnehmen und helfen - da wird Weihnachten zum Hoffnungsfest. Da verändert Weihnachten die Wirklichkeit!", erklärte der leitende Theologe der in Bochum. Auf die Menschen komme es an, verwandelt und ermutigt von der Liebe Gottes in der Krippe.

Menschen sollte die Liebe von Weihnachten weitergeben

Besonders in dieser Corona-Krise mit ihren Verwerfungen in Gesellschaft und Wirtschaft und bis in die Familien hinein sei jede und jeder einzelne gefragt: Die Liebe, die an Weihnachten in die Welt hinein geboren werde, weiterzugeben. Aufmerksam zu sein, wo Hilfe gebraucht werde. Ganz praktisch: anzupacken, rief Hagmann die Bochumer zu aktiver Nächstenliebe auf, wie es in einer Pressemeldung des evangelischen Kirchenkreises Bochum heißt.

Auch die Kirche müsse achtsam sein und sich von der Liebe Gottes immer wieder herausfordern lassen, unterstrich der Superintendent. Zum Beispiel

in den Kirchengemeinden da zu sein für notleidende Menschen. Zum Beispiel in der Frauenhilfe, in den Jugendhäusern oder im Gottesdienst - ob online, per Radio und Fernsehen oder - wenn wieder möglich – in den Kirchen.

"Auch in unseren christlichen Krankenhäusern. Und auch in der Diakonie. Wo so vielen Menschen Hilfe zuteil wird, die in tiefer Not sind", fügte Hagmann hinzu: "Wo Menschen füreinander da sind, da wird Weihnachten zum Hoffnungsfest!"

