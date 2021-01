Bochumer überwältigt rabiaten Whiskey- und Baguette-Dieb

Bochum Ein Bochumer hat einen rabiaten Ladendieb so lange festgehalten, bis die Polizei kam. Der Dieb wollte Whiskey und Baguette klauen.

Dank seiner Beherztheit hat ein 28-jähriger Bochumer dafür gesorgt, dass ein rabiater von der Polizei erwischt wurde.

Den Angaben zufolge wollte am Montag gegen 19.50 Uhr ein 21-jähriger Herner in einem Supermarkt an der Hauptstraße in Wanne-Eickel Schnaps und belegtes Brot stehlen. Als er die Kasse passierte, fiel dem Kunden aus Bochum auf, dass der Herner zwei Dosen Whiskey und ein Salami-Käse-Baguette mitgehen lassen wollte. Er sprach ihn darauf an und hielt ihn fest, woraufhin dieser ihm unvermittelt ins Gesicht schlug.

Ladendieb war erheblich alkoholisiert

Trotzdem schaffe es der Bochumer, in Schach zu halten, bis die Polizei eintraf. Niemand wurde verletzt.

Die Polizisten nahmen den erheblich alkoholisierten 21-Jährigen mit auf die

Wache und schrieben eine Anzeige.

Ladendiebstahl verursacht jährlich in Deutschland einen Milliardenschaden.

