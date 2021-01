Bochums Beste: Reis bis Rohde - das sind die neuen Favoriten

Bochum Die Wahl zu "Bochums Besten" ist in vollem Gang. Die Leser und User schicken immer mehr Favoriten ins Rennen. Hier sind die neuen Titel-Anwärter.

Berni Müller staunt. Jacob Meyer gehöre unbedingt auf die Liste. Immerhin habe der Erfinder des Stahlformgusses "dem großen Krupp gezeigt, was eine Harke ist". Auch B. Kuhlmann wundert sich. Gerade bei einem WAZ-Wettbewerb komme man an einem begnadeten Bochumer ja wohl nicht vorbei: Herbert Koch, Vater des Kumpel Anton. Zahlreich sind die Vorschläge unserer Leser und User für die Wahl zu "Bochums Besten". Und noch ist Zeit, weitere lokale Berühmtheiten ins Rennen zu schicken

Bochum wird 700 Jahre alt. Anlass für die WAZ, zu einem bislang einzigartigen Wettbewerb aufzurufen. Welche sind die größten Persönlichkeiten aus sieben Jahrhunderten Stadtgeschichte? Die Bochumer haben das Wort. Jeder kann seine Allzeit-Top-10 bestimmen. Gefragt sind Frauen und Männer, die Bochum geprägt haben, die die Stadt mit ihren Leistungen und Verdiensten, mit ihren Talenten, ihrem Mut, ihrer Kraft, Kreativität und ihrem Erfolg in herausragender Weise repräsentieren: anno dazumal ebenso wie in der jüngeren Vergangenheit und heute.

Herbert Grönemeyer ist vom Start weg Spitzenreiter

Viele Zuschriften sind seit Jahresbeginn eingetroffen. Rege werden auch die Kommentar-Funktionen im Internet genutzt. Die aktuellen Favoriten sind thematisch bunt gefächert. Vom Start weg ganz oben: Herbert Grönemeyer. Auch Norbert Lammert, Graf Engelbert, Tana Schanzara, Carl Arnold Kortum, Frank Goosen, Ata Lameck, Klaus Steilmann und Heinz Kaminski behaupten sich in der Spitzengruppe.

Doch die Konkurrenz ist groß. Dabei erinnern unsere Leser und User immer häufiger an historische Figuren: etwa die jüdische Lehrerin Else Hirsch, die Bochumer Kindern und Jugendlichen zur Ausreise ins sichere Ausland verhalf, bevor sie von den Nazis 1943 im KZ ermordet wurde; an den Brauerei-Gründer Johann Joachim Schlegel; oder an Fußball-Nationalspieler Willi Schulz, der in den 1950er Jahren bei Union Günnigfeld das Kicken lernte.

Koryphäen aus Sport und Politik

Sport-Koryphäen schmücken auch etliche weitere Bestenlisten: darunter das VfL-Urgestein Patrick Fabian, SG09-"Spargeltarzan" Hannes Bongartz, die Siebenkampf-Weltmeisterin Sabine Braun oder - ganz aktuell - VfL-Trainer Thomas Reis, der mit den einst Unabsteigbaren die blau-weißen Aufstiegshoffnungen wach hält.

Als Politiker von bundesweiter Bedeutung gelten die Ex-Minister Jochen Borchert und Christa Thoben (beide CDU) manchen Bochumern als titelwürdig. Freunde der Kultur küren u.a. den Schauspieler Armin Rohde und Kabarettisten Jochen Malmsheimer. Zeltfestival-Macher Heri Reipöler taucht in den Ranglisten ebenso auf wie Ex-Oberbürgermeisterin Ottilie "Otti" Scholz, der Mediziner Dietrich Grönemeyer, Planetariums-Chefin Susanne Hüttemeister und Urbanatix-Erfinder Christian Eggert.

Lloyd Webber und Bond sind ohne Chance

Für WAZ-Leserin Steffi Krüger gibt es nur eine Wahl: "Mein Opa Horst, der für mich bedeutendste Bochumer von allen!" Klar, dass Opa Horst mit in die Wertung kommt - anders als zwei nominierte Mega-Promis, die leider nur außer Konkurrenz antreten dürfen. hat Bochum mit dem "Starlight Express" zwar ein weltweit einzigartigen Musical-Dauerläufer geschenkt, geht aber kaum als Bochumer durch. Und dass , ist bedauerlicherweise immer noch eine Legende des Schriftstellers John Pearson...

Plätze beim Stadt-Picknick zu gewinnen

