Bochums Neujahrsbaby heißt Deren und macht Hoffnung für 2021

Bochum Deren heißt Bochums Neujahrsbaby. Die Kleine kam in der Nacht im St.-Elisabeth-Hospital zur Welt. Der Name gibt den Weg für 2021 vor.

Pünktlich zum Jahreswechsel ging es los. Da machte die kleinen Deren deutlich, dass sie nun bald das Licht der Welt erblicken will. Um 4.11 Uhr war es im St.-Elisabeth-Hospital in Bochum dann soweit: Das Bochumer Neujahrsbaby gab den ersten Schrei von sich!

Mama Rabia Kaynak ist überglücklich über ihr zweites Kind. Es ist kerngesund und hat mit 3500 Gramm, 50 Zentimetern Länge und 35 Zentimetern Kopfumfang alles, was es zum Leben braucht. Das Mädchen hatte Traumwerte nach der Geburt mit der vollen Punktzahl 10 -10 -10! Dahinter stecken die sogenannten Apgar-Werte, die unmittelbar nach der Geburt bestimmt werden: Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen, Reflexe. Bei Deren alles optimal.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Der Name Deren heißt übersetzt Zusammenhalt – was gut in diese verrückte Corona-Zeit passt und gerne den Weg für 2021 vorgeben sollte.

Die Ärztin Dr. Charlotte Kaci, Hebamme Judith Grimm sowie Chefarzt Privatdozent Dr. Peter Kern mit Kinderkrankenschwester Katharina Kluy und Dr. Veena Ramachandramorthy gratulierten der glücklichen Mutter mit als Erste und freuen sich über den ersten neuen Erdenbürger in 2021 in Bochum.

Das hat in 2020 insgesamt 1362 Kinder entbunden, davon 34 Zwillinge.

Drei Silvester-Babys im Bochumer Augusta-Krankenhaus

Im ließ das erste Baby in 2021 auf sich warten. Gegen Mittag war noch keine Geburt im neuen Jahr zu vermelden. "Es sind aber einige Kinder unterwegs", heißt es aus der Geburtsstation. "Mindestens eins der Kinder müsste heute noch geboren werden", teilt Benedikt Gottschlich, Leitender Arzt der Geburtshilfe im Augusta, mit.

An Silvester kamen im Augusta drei Babys zur Welt. Zuletzt Arian Hassoo um 22.23 Uhr. Er wollte offenbar nicht bis Neujahr warten.

"Wir hatten im Augusta im letzten Jahr 1029 Geburten", berichtet Benedikt Gottschlich. "Somit sind zum ersten Mal seit 23 Jahren (1997) wieder mehr als 1000 Babys bei uns geboren. Und das Ganze trotz des Corona-Lockdowns im Sommer, wo auch unser Kreißsaal zwei Wochen geschlossen war."

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.